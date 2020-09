¿Problemas de batería con iOS 14? Posibles soluciones

Apple lanzó la versión final de iOS 14 hace unos días y algunos usuarios se están quejando de que sus dispositivos consumen batería a un ritmo superior a lo habitual.

De hecho, si buscamos ‘ios 14 battery’ en los foros de soporte de Apple, encontramos una buena cantidad de usuarios que relatan problemas con la autonomía de sus iPhone.

Existen varias razones que pueden explicar un consumo más elevado de la batería tras la instalación de iOS 14.

Tras la instalación de una nueva versión de iOS, el sistema puede realizar tareas en segundo plano que consumen más batería, como el indexado de contenidos para que estén disponibles en las búsquedas de Spotlight.

Aunque no hemos encontrado información oficial al respecto, en algunos medios como Forbes se indica que este proceso podría llevar hasta unos días.

Otra posible razón de un consumo anormal de batería es que alguna app no se lleve bien con la nueva versión del sistema operativo. Esto puedes comprobarlo si te diriges a Ajustes > Batería y examinas el uso de batería por apps.

En mi caso, por ejemplo, he detectado que Google Assistant en iOS 14 ha consumido un 9% de batería en las últimas 24 horas en mi iPhone 11 Pro, a pesar de que no la he utilizado. Dado que no la utilizo nunca, he procedido a desinstalarla.

Por otro lado, tras el lanzamiento de una nueva versión de iOS, es habitual que todos los desarrolladores lancen actualizaciones de sus apps. Esto provoca un número anormalmente alto de actualizaciones simultáneas, como puedes comprobar en tu iPhone si te diriges a tu perfil en la App Store para ver las actualizaciones pendientes.

En mi caso, todavía hoy tengo el doble de apps por actualizar que un día normal y, en muchas de ellas, la descripción de la actualización es «adaptación a iOS 14» o similar. Si estas apps se actualizan en segundo plano, se produce un mayor consumo de batería.

Tampoco debes descartar que, por alguna razón, algún proceso se haya quedado en ejecución en segundo plano y debas reiniciar el iPhone para que todo vuelva a la normalidad. Aunque no es habitual, en alguna ocasión me he encontrado con que mi iPhone perdía batería rápidamente y estaba más caliente de lo normal, y todo se ha arreglado con un reinicio.

Por último, si realmente hay algún problema con iOS 14 relacionado con la autonomía, es posible que se solucione en alguna de las próximas actualizaciones, por lo que en ese caso toca tener paciencia y esperar.

¿Has notado una menor autonomía en tu iPhone tras instalar iOS 14?