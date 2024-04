Problemas y soluciones a la hora de usar Apple Vision Pro en España

Hace un par de meses, Apple lanzó Apple Vision Pro [ver análisis], su primer «ordenador espacial», como le ha llamado la compañía. Por el momento, el dispositivo solo está a la venta en Estados Unidos por un precio que parte de 3.499 dólares.

A pesar de su precio, que está lejos de ser asequible para la mayoría de los bolsillos, muchos fans de la marca han buscado la forma de hacerse con una unidad de Apple Vision Pro a pesar de vivir en otros países. Ya sea aprovechando un viaje a EE.UU. de uno mismo, un amigo o un familiar, o comprándolo a través de plataformas de segunda mano, las Apple Vision Pro también están llegando a España.

Ahora bien, ¿existen limitaciones a la hora de utilizar las Apple Vision Pro en España? ¿cómo se pueden evitar? En este artículo vamos a ver las principales dificultades a las que te puedes enfrentar y qué puedes hacer para superarlas.

Primera dificultad: Acceder a la App Store

El proceso de configuración inicial de Apple Vision Pro con tu Apple ID habitual no supone ningún problema aunque lo hagas desde España. Podrás introducir tu Apple ID de España (u otro país) y todas las aplicaciones que vienen preinstaladas funcionarán perfectamente, pudiendo acceder a, por ejemplo, tus fotografías y vídeos de iCloud.

Ahora bien, en el momento que accedas a la App Store, te darás cuenta de que algo no va bien, ya que, si te has identificado con un Apple ID de un país diferente a Estados Unidos, la tienda de apps de Apple estará vacía.

Apple Vision Pro permite instalar apps y juegos, pero solo desde la App Store de Estados Unidos. Por tanto, necesitarás crear un Apple ID de Estados Unidos o cambiar la región de tu Apple ID a dicho país.

La opción más sencilla para la mayoría de usuarios es crear un nuevo Apple ID de Estados Unidos en la web appleid.apple.com, utilizando una dirección de e-mail que no esté ya registrada. Si tienes problemas, quizás quieras probar a conectarte a dicha página utilizando una VPN que permita establecer tu ubicación como Estados Unidos.

La buena noticia es que puedes cambiar de un Apple ID a otro en Apple Vision Pro tantas veces como quieras sin perder el contenido y, una vez que has descargado una app en el dispositivo, esta puede seguir siendo utilizada aunque cambies a otro Apple ID.

Segunda dificultad: Añadir un método de pago

Crear un Apple ID de Estados Unidos no es demasiado complicado, pero surge una dificultad adicional a la hora de añadir métodos de pago. No es posible añadir una tarjeta de crédito de una entidad no estadounidense, ni tampoco una cuenta de Paypal creada desde España, a tu recién creado Apple ID de Estados Unidos.

Por tanto, necesitarás hacerte con un medio de pago de Estados Unidos si quieres comprar aplicaciones de la App Store y/o suscribirte a Apple Arcade, Apple TV+ u otros servicios que pretendas utilizar con Apple Vision Pro.

La forma más sencilla es crear una cuenta de PayPal de Estados Unidos utilizando una VPN, pero ten en cuenta que necesitarás un número de teléfono de dicho país para terminar el proceso de creación de la cuenta, ya que deberás introducir un código recibido por SMS.

Para solventar este obstáculo, puedes utilizar un servicio de verificación de SMS como Juicy SMS. Ahora bien, como este tipo de servicios ofrecen números de teléfono efímeros, mi recomendación es que, nada más crear tu cuenta de Paypal, añadas otro método diferente al SMS como segundo factor de autenticación — por ejemplo, Google Authenticator.

Una vez que tengas creada tu cuenta de Paypal de Estados Unidos, puedes añadir una tarjeta de crédito española a dicha cuenta de Paypal sin problemas. En mi experiencia, el proceso de añadir Paypal como forma de pago a tu Apple ID funciona mejor desde la web que desde el propio Apple Vision Pro.

Con tu Apple ID de Estados Unidos configurado con un sistema de pago, nada de impedirá comprar o descargar contenidos de la App Store. En caso de que encuentres alguna app con bloqueos regionales, puedes instalar en software de VPN como Windscribe en Apple Vision Pro.