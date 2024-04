Apple anunció en junio del año pasado el Apple Vision Pro, su primer ordenador espacial, pero no ha sido hasta febrero de este año cuando ha salido a la venta.

Frente a otros visores de Realidad Mixta, Apple Vision Pro destaca por la excelente calidad de sus dos pantallas micro-LED, la facilidad de manejo mediante la mirada y gestos con las manos, el elevado rendimiento del dispositivo y el potencial del ecosistema de aplicaciones de Apple.

Apple Vision Pro está a la venta a partir de 3.499 dólares, por el momento únicamente en Estados Unidos. Llevo utilizando desde hace algunas semanas el Apple Vision Pro y, a continuación, os cuento mis impresiones, junto con las dificultades que me he encontrado para utilizarlas en España.

👉 Índice

Diseño

La construcción del Apple Vision Pro emana calidad por los cuatro costados. Su frontal está formado por una pieza de vidrio laminado y curvado, donde se encuentran incrustados una gran cantidad de elementos para la captura de información del entorno: sensor LiDAR, sensores True Depth, cámaras frontales, cámaras laterales, cámaras inferiores e iluminadores por infrarrojos.

Además, cuenta con una pantalla exterior EyeSight que recrea tus ojos para que las personas que se acercan a ti sepan si estás usando una app y puedes verles, o si estás en inmersión total. A decir verdad, los ojos no se ven demasiado bien, ya que la pantalla tiene poca resolución y bajo brillo, así que, en mi opinión, es un elemento del que Apple podría haber prescindido.

La pieza de vidrio se une a una carcasa de aluminio que se curva alrededor de tu cara y está unida a un cojín llamado Light Seal que evita la entrada de luz y se acopla magnéticamente. Como cada uno tiene unas facciones diferentes, no siempre consigue bloquear toda la luz exterior, por lo que, si vas a utilizar una app inmersiva, resulta recomendable usarlo en penumbra.

En el interior del visor, encontramos las dos pantallas junto con iluminadores LED y cámaras de infrarrojos que iluminan nuestras ojos, aunque no son visibles.

En la parte superior, encontramos un botón para capturar fotografías y vídeos «espaciales» (o sea, en 3D) y una corona digital similar a la del Apple Watch, que puede ser pulsada o girada.

En los laterales se encuentran los dos altavoces, que permiten escuchar sonido espacial sin necesidad de llevar auriculares. El sonido se escucha por personas que están alrededor, por lo que no es especialmente privado.

También encontramos en el lateral el conector para la batería, que debe estar permanentemente conectada para que Apple Vision Pro funcione. Aunque hubiera sido más elegante integrar la batería en el propio dispositivo, como otros fabricantes, esto hubiera incrementado el peso significativamente.

Apple ofrece dos opciones para la sujeción del Apple Vision Pro a la cabeza. La correa Solo Knit Band, que llega instalada por defecto, se sujeta en la nuca y se ajusta mediante una rueda que permite apretar o aflojar la correa. La mayor parte del peso recae sobre la nariz y los pómulos, por lo que puede resultar algo molesta al cabo de un tiempo, ya que estamos hablando de más de 600 gramos de peso sobre tu cabeza.

Correa Solo Knit Band

La segunda opción es utilizar la correa Dual Loop Band, que permite que parte del peso recaiga sobre la parte superior de la cabeza, haciendo que resulte una opción algo más cómoda si planeas llevar el visor mucho tiempo. Además, a diferencia de la Solo Knit Band, evita que el visor se resbale y, por tanto, que aparezca en la pantalla el aviso de que debes colocarte las gafas más arriba / abajo. El inconveniente de esta correa es que te despeina más 😏

Correa Dual Loop Band

Apple ofrece varios tamaños para las correas, en función de las dimensiones de tu cabeza. Si compras el Apple Vision Pro en una tienda Apple, un empleado se ocupa de tomarte medidas, mientras que si lo compras online (o pides a alguien que viaje a EE.UU. para comprarla por ti), puedes conocer tu talla utilizando una app del iPhone. En mi caso, con una cabeza «estándar», la talla es «M».

Ten en cuenta que no es posible utilizar Apple Vision Pro con gafas, por lo que, si las necesitas para ver, tendrás que hacerte con unas lentes de lectura estándar o unas graduadas, ambas fabricadas por ZEISS. Estas lentes se acoplan magnéticamente al Apple Vision Pro y pueden ser retiradas fácilmente, en caso de que alternes gafas con lentillas.

Hardware

Apple Vision Pro utiliza tecnología micro-OLED para empaquetar 23 millones de píxeles en dos pantallas, cada una del tamaño de un sello de correos y con una resolución superior a 4K. Las pantallas ofrecen un amplio gamut de color (cubren el 92% del espacio de color DCI-P3) y una tasa de refresco de 90 / 96 / 100 Hz.

Apple no revela números acerca del campo visual que ofrece el dispositivo, pero algunos expertos lo han situado entre 100º y 110º, por debajo de los 110º que ofrece Meta Quest 3. En la práctica, se percibe una cierta sensación de visión de túnel, aunque no es un gran problema.

Apple Vision Pro utiliza cuatro cámaras de alta velocidad y un anillo de LED que proyecta patrones de luz invisibles sobre los ojos del usuario para un seguimiento ocular. Gracias a este sistema, escoger los elementos de la interfaz es tan sencillo como mirarlos.

Además, Apple ha incorporado un nuevo sistema de reconocimiento OpticID que registra tu iris y evita tener que introducir la contraseña o código cada vez que te pones el dispositivo o para confirmar una compra. Funciona a la perfección.

Apple Vision Pro cuenta con un avanzado sistema de audio espacial, que crea la sensación de que los sonidos proceden del entorno que rodea al usuario, ya que hace seguimiento de los movimientos de la cabeza. Los amplificadores dentro de cada cápsula de audio ofrecen además audio personalizado en función de las propiedades acústicas de la habitación.

Si no quieres molestar a la gente que está alrededor, puedes enlazar cualquier par de auriculares Bluetooth. Apple recomienda los auriculares AirPods Pro (2ª generación) con USB-C para una mejor experiencia, ya que ofrece audio sin pérdidas con latencia ultra-baja gracias al chip H2 que incorporan ambos dispositivos.

En el frontal de Apple Vision Pro, encontramos un gran número de cámaras y sensores. Las cámaras de alta resolución transmiten más de mil millones de píxeles por segundo a las pantallas interiores para que puedas ver el mundo que te rodea sin retardo.

En condiciones de buena iluminación, la calidad del vídeo capturado por las cámaras exteriores es alta, aunque la nitidez está por debajo de lo que ven nuestros ojos. Esto se nota, por ejemplo, al acercarte a un papel o a tu móvil, ya que cuesta leer las letras pequeñas.

Cuando la iluminación es baja, la calidad del vídeo capturado de nuestro alrededor se resiente, ya que aparece grano. Aún con todo, la calidad de la imagen capturada del mundo real supera a cualquier otro visor del mercado, según muchos informes.

El escáner LiDAR y la cámara TrueDepth crean un mapa 3D del entorno, permitiendo a Apple Vision Pro renderizar contenido 3D en el espacio que te rodea. En este aspecto, echo de menos una mayor integración de las aplicaciones con el entorno, ya que simplemente flotan, pero no interactúan con el entorno. Sería brutal una app que entendiera la habitación y permitiera colocar muebles, por ejemplo, o hacer que las paredes formen parte de un juego y, por ejemplo, si lanzas un objeto rebote contra la pared y el suelo.

El cerebro de Apple Vision Pro es un diseño único de doble chip. El chip M2, presentado en junio de 2022 y presente en el más reciente iPad Pro, ofrece alto rendimiento gracias a su CPU de 8 núcleos (4 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia), GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos y 16 GB de memoria unificada.

Por otro lado, el nuevo chip R1 procesa las entradas de 12 cámaras, 5 sensores y 6 micrófonos para garantizar que el contenido aparezca justo delante de tus ojos , en tiempo real. El chip R1 transmite nuevas imágenes a las pantallas en 12 milisegundos, 8 veces más rápido que un parpadeo, gracias a un ancho de banda de memoria de 256 GB/s.

Quizás te preguntes cómo es posible que este conjunto de chips muevan dos pantallas con resolución superior a 4K a una frecuencia de refresco de hasta 100 Hz. El truco consiste en que, gracias al seguimiento ocular, Apple Vision Pro renderiza con más detalle la zona de la pantalla que estás mirando, mientras que el resto se ve con menor resolución.

Esto no es apreciable durante el uso normal, pero podemos comprobarlo en estas capturas de pantalla, donde he añadido unas «X» para marcar la zona que estaba mirando en cada momento.

La «X» marca la zona donde estaba mirando, que es donde se renderiza el contenido con mayor calidad



Apple Vision Pro está disponible en tres opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB. En principio, la opción de 256 GB debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios, salvo que tengas intención de descargar muchos contenidos de streaming para disfrutarlos offline, por ejemplo.

Por último, en cuanto a conectividad, Apple Vision Pro soporta conexiones WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3. Resulta extraño que Apple no haya incluido soporte de WiFi 6E, ya que algunos contenidos son bastante pesados de descargar y el streaming de vídeos inmersivos 8K requiere de una conexión a Internet fluida.

Apple ha incorporado una batería externa que pesa unos 350 gramos. Cuenta con un puerto USB-C y un LED que se activa con el movimiento y que se ilumina en verde cuando está cargado y naranja cuando no lo está.

Esta batería, de capacidad no revelada por Apple, ofrece 2 horas de uso general y hasta 2,5 horas de vídeo. En mi experiencia, estas cifras se aproximan bastante a la realidad, aunque me resulta difícil saberlo con certeza porque, normalmente, mis sesiones de uso son inferiores a 2 horas o lo utilizo a la vez que lo cargo.

La autonomía no es muy grande, pero, al menos, es posible utilizar Apple Vision Pro mientras la batería se está cargando, por lo que, si estás sentado cerca de un enchufe, no es complicado alargar su uso indefinidamente. Es posible comprar baterías adicionales por 199 dólares (en Estados Unidos), pero no puedes reemplazarlas sin interrupción, ya que nada más desconectar la batería, Apple Vision Pro se apaga.

Batería externa

En la caja, encontramos un cargador de 30 vatios con clavija estadounidense, que tarda aproximadamente una hora y media en cargar por completo la batería.

El hecho de que la batería no esté incorporada en el cuerpo de Apple Vision Pro es un poco molesto si estás de pie y no llevas ropa con bolsillos, ya que tienes que llevarla en la mano (lo que puede interferir en el uso de las apps) o sujetarla «de mala manera» a la ropa.

Quizás una funda para la batería con pinza integrada ayudaría a engancharla en el pantalón o la falda cuando, como ocurre muchas veces, no tienes sitio donde colocarla.

La batería resulta algo difícil de llevar si no tienes bolsillos

Manejo

Mientras que otros visores requieren controladores en las manos para manejar la interfaz, Apple ha introducido un sistema de entrada innovador basado en los movimientos de los ojos y las manos.

La selección de los elementos de la interfaz se hace simplemente mirándolos. En cierta forma, es como si los ojos hicieran de ratón.

Para ello, la primera vez que te pones el Apple Vision Pro, se inicia un proceso de calibración consistente en mirar puntos situados en un círculo en la pantalla en varias situaciones de iluminación.

La precisión que ha conseguido Apple a la hora de detectar dónde estas mirando hace posible incluso seleccionar las teclas individuales de un teclado virtual con solo mirarlas (aunque es más sencillo utilizar el dedo para pulsarlas).

En ocasiones, el elemento seleccionado no es el deseado, pero, normalmente esto se debe a que no tienes bien colocado el visor o que los elementos de la interfaz son realmente pequeños. Alejar la mirada y volver a mirar suele ayudar en estos casos.

Las cámaras de Apple Vision Pro que apuntan hacia abajo son capaces de capturar los gestos de nuestras manos para manejar la interfaz con gran acierto. Volviendo a la analogía de antes, nuestros dedos son el botón del ratón.

Las manos no tienen que estar colocadas delante del visor, sino que pueden estar apoyadas en el regazo. Los proyectores de infrarrojos mejoran el seguimiento de las manos en condiciones de poca luz, aunque en condiciones extremas puedes recibir mensajes de advertencia que te indican que el seguimiento de las manos puede verse afectado.

Juntar los dedos índice y pulgar permiten pulsar sobre un elemento y, si arrastras la mano en sentido horizontal o vertical, haces scroll. También es posible utilizar gestos más avanzados, como dibujar un círculo para girar un elemento en ciertas aplicaciones, o juntar / alejar las dos manos para acercar / alejar un objeto. En los juego, las posibilidades son enormes, ya que es posible capturar multitud de movimientos.

Es posible utilizar los dedos para escribir sobre un teclado virtual y, sorprendentemente, funciona bastante bien, aunque no es ni de lejos tan rápido como escribir sobre un teclado físico. En este aspecto, es posible enlazar un Magic Keyboard y/o Magic Trackpad por Bluetooth con Apple Vision Pro si planeas crear contenidos.

También es posible utilizar la voz para activar Siri o dictar frases en elementos de la interfaz que tienen un micrófono. Actualmente, dado que el Apple Vision Pro solo está a la venta en Estados Unidos, el único idioma disponible es inglés.

Apple ha incluido un gesto de mirar hacia arriba dejando la cabeza inmóvil. Cuando haces eso, aparece una flecha que, si la seleccionas, muestra el Centro de Control, donde puedes ver notificaciones, nivel de batería, hora actual y controles como Modo Invitado, Duplicado de Imagen y más.

Echo de menos poder ver las notificaciones que llegan al iPhone, ya que, durante el uso de Apple Vision Pro, te pierdes los avisos de llamadas o de aquellas apps que no tienen versión para visionOS, como WhatsApp.

Software visionOS

Apple Vision Pro corre visionOS, un nuevo sistema operativo basado en iOS, que permite instalar y ejecutar aplicaciones. En el momento de escribir este análisis, la última versión disponible es visionOS 1.1.

visionOS presenta una interfaz tridimensional que hace que los contenidos digitales parezcan presentes en el mundo físico del usuario. Al responder dinámicamente a la luz natural y proyectar sombras, ayuda a comprender la escala y la distancia, aunque, como he comentado antes, la integración con el entorno no es total (una ventana de una app puede atravesar objetos).

Como iOS y iPadOS, visionOS es un sistema operativo que está pensado para ser utilizado por un único usuario.

Dado que se requiere un proceso inicial de configuración para calibrar la mirada de cada persona y el tamaño de los manos, Apple Vision Pro no está pensado para ser compartido entre varios familiares. Además, solo admite un único Apple ID activo, por lo que todos los usuarios comparten galería de fotos, progreso en aplicaciones y juegos, etc.

Apple ha incluido un modo Invitado que está pensado para dejar momentáneamente el Apple Vision Pro a un amigo o familiar, y permite restringir las apps a las que puede acceder. Este modo también permite duplicar lo que está viendo el invitado en, por ejemplo, un televisor con un Apple TV 4K. Al activar este modo, se inicia el proceso de calibración de manos y ojos para ese usuario.

Me gustaría que Apple añadiera la posibilidad de tener varios usuarios en Apple Vision Pro, cada uno con su Apple ID, ya que, por su precio, pocos hogares pueden permitirse uno para cada miembro de la familia.

Nada más pulsar la corona circular, se abre la pantalla de inicio donde podemos acceder a tres apartados: Aplicaciones, Personas y Entornos.

El primer apartado, Aplicaciones, muestra la lista de todas las aplicaciones instaladas en Apple Vision Pro, distribuidas en pantallas por las que podemos movernos horizontalmente haciendo scroll.

Menú inicio

Apple Vision Pro llega con aplicaciones estándar como Apple TV, Música, Mindfulness, Freeform, Safari, Fotos, Notas, Correo, Mensajes, Ficheros y Keynote.

Además, la carpeta Aplicaciones compatibles muestra aquellas apps que, no siendo nativas de Apple Vision Pro, son compatibles con Apple Vision Pro, como Libros, Calendario, Reloj, Casa, Mapas, Noticias, Podcasts, Recordatorios, Atajos, Bolsa y Notas de Voz. Aquí también van apareciendo otras apps de terceros que instales desde la App Store.

Las apps abiertas flotan en el espacio y pueden ser colocadas en cualquier lugar del entorno, así como redimensionadas a voluntad. Es posible en tener múltiples apps abiertas a la vez, cada una en un lugar (o incluso una habitación) diferente.

Un área de mejora de visionOS es la gestión de apps abiertas. No hay un lugar donde ver fácilmente todas las apps que tienes abiertas ni organizarlas fácilmente. Lo que puedes hacer es mantener pulsado el botón «X» de una app para ocultar todas las demás, hacer doble clic en la corona digital para ocultar toas las apps, pedir a Siri que cierre todas las apps, o mantener el botón superior y la corona digital apretadas a la vez para forzar la salida de una app que se ha quedado colgada.

Si eres usuario de macOS 14 Sonoma o posterior, puedes utilizar Apple Vision Pro como un monitor virtual 4K gigante y portátil, lo que puede ser útil para ciertas aplicaciones o, incluso, si vas a utilizar el ordenador en un lugar donde necesitas privacidad. Ojalá en un futuro sea posible tener más de un monitor virtual con Apple Vision Pro, ya que ahora estás limitado a uno solo.

A continuación, en este vídeo, se puede ver cómo he colocado varias apps en la habitación (Disney+, Fotos, Mapas, Navegador y Música) y voy cambiando de una a otra.

El segundo apartado, Personas, permite iniciar una llamada por Facetime con otro contacto. Como el visor hace imposible que te vean la cara, Apple ha incluido la posibilidad de crear un avatar (llamado persona) para representarte en las videollamadas.

Para ello, es necesario seguir un procedimiento que consiste en colocarte delante del Apple Vision Pro y dejar que este escanee tu cara con diversos gestos: sonrisa sin enseñar dientes, sonrisa enseñando dientes, ojos muy abiertos de sorpresa, etc.

Durante la llamada, la otra persona ve tu persona, que imita tu gestos faciales. El resultado es, cuanto menos, curioso, aunque se ve algo extraño. A continuación, incluyo algunas capturas que hizo la otra persona con la que tuve una videollamada por Facetime. Me veo raro 😁.

Avatar (o «Persona») para las llamadas por FaceTime

El tercer apartado, Entornos, permite escoger un entorno virtual que se mezcla con el entorno que te rodea. Es posible seleccionar entre varios paisajes — Haleakala, Yosemia, Joshua Tree, Mount Hood, La Luna y White Sands — y entornos de luces — Morning Light, Spring Light, Summer Light, Fall Light y Winter Light.

Girando la corona digital, puedes escoger el grado de mezcla entre el entorno real y el entorno virtual. A mí me gusta especialmente elegir el entorno Mount Hood y ajustar al corona circular al máximo, para sentirme como si estuviera físicamente en la orilla de un lago, rodeado de naturaleza, escuchando los sonidos de grillos y otros animales.

A través del botón de la parte superior, es posible capturar fotografías y vídeos «espaciales», es decir, en 3D, pero con una resolución limitada de 2.560 × 2.560 pixels (6.5 MP) para fotos y 2.200 × 2.200 pixels a 30 FPS para vídeo. No es para tirar cohetes. También es posible capturar vídeos «espaciales» con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

En mi experiencia, este tipo de vídeos ofrecen una sensación de 3D, que se ve mejorada si tienes la precaución de encuadrar a los sujetos a una distancia de entre 1 y 3 metros. El principal inconveniente que veo a estos vídeos es que están limitados a 1080p a 30 fps en SDR, por lo que se pierde calidad respecto a grabarlos en 4K a 60 fps en HDR.

Aplicaciones

Como ya he comentado, Apple Vision Pro incluye algunas aplicaciones básicas que han sido adaptadas a visionOS: Música, Mindfulness, Freeform, Mapas, Fotos, Notas, Correo, Ficheros, Keynote, etc.

Todas estas apps presentan una funcionalidad similar a la de iOS o iPadOS, aunque en algunos casos aprovechan las posibilidades de Apple Vision Pro. Por ejemplo, en la app para crear presentaciones Keynote, puedes ensayar una presentación en un entorno virtual que recrea el Steve Jobs Theater de Apple Park.

App Keynote

El gran potencial de Apple Vision Pro está en las aplicaciones creadas por terceros. Apple Vision Pro lleva solo dos meses en el mercado, por lo que todavía estamos en los inicios de las experiencias que podremos disfrutar en un futuro.

En febrero, Apple anunció que ya había más de 600 aplicaciones desarrolladas específicamente para Apple Vision Pro. Desde entonces, cabe esperar que el número haya aumentado significativamente.

App Store

Además del catálogo de aplicaciones «nativas» para Apple Vision Pro, hay más de un millón de apps de iOS y iPadOS en la App Store que son compatibles con el dispositivo. Por ejemplo, puedes instalar apps como Windscribe para hacer VPN, Speedtest para hacer pruebas de velocidad de acceso a Internet, etc.

🇪🇸 La dificultad extra de usar Apple Vision Pro en España

Apple Vision Pro permite instalar aplicaciones, pero solo desde la App Store de Estados Unidos. Por tanto, necesitarás crear un Apple ID de Estados Unidos o cambiar la región de tu Apple ID a dicho país. Si utilizas un Apple ID de otro país, como España, para acceder a la App Store obtendrás un mensaje indicando que la App Store no está disponible en tu región.

La buena noticia es que puedes cambiar de un Apple ID a otro en Apple Vision Pro tantas veces como quieras sin perder el contenido y, una vez que has descargado una app en el dispositivo, esta puede seguir siendo utilizada aunque cambies a otro Apple ID.

Crear un Apple ID de Estados Unidos no es demasiado complicado, pero surge una dificultad adicional a la hora de añadir métodos de pago. No es posible añadir una tarjeta de crédito de una entidad no estadounidense, ni tampoco una cuenta de Paypal creada desde España, a un Apple ID de Estados Unidos.

Por tanto, necesitarás hacerte con un medio de pago de Estados Unidos si quieres comprar aplicaciones o suscripciones a Apple Arcade, Apple TV+ u otros servicios para Apple Vision Pro. De nuevo, existen formas de crear una cuenta de Paypal en Estados Unidos sin residir allí, pero resulta complicado.

Estas restricciones se deben a que Apple Vision Pro solo está disponible en Estados Unidos y, por tanto, deberían desaparecer tan pronto como se comercialice en nuestro país (si es que esto ocurre algún día).

Uno de los usos más interesantes de Apple Vision Pro es la visualización de películas. Existen aplicaciones para Apple Vision Pro de servicios de streaming populares, que permiten disfrutar de los contenidos como si estuvieras en una sala de cine.

Además, Apple TV+ tiene una buena colección de vídeos inmersivos que te colocan en el centro de la historia con vídeo 8K 3D de 180 grados y audio espacial. Entre la selección de vídeos, encontramos una serie que nos traslada a las criaturas de la prehistoria, un ensayo de Alicia Keys con su banda, atletas en situaciones de máximo riesgo o una serie que nos permite acercarnos a los animales como nunca podrías hacerlo.

Un aspecto interesante de Apple TV+ es que añade un entorno de sala de cine donde puedes elegir un asiento en las filas de delante, del medio o de atrás, así como en el patio principal o en la planta superior.

Escenario de sala de cine en la app Apple TV+

Disney+, además del catálogo habitual, ofrece de películas en formato 3D. Hacía mucho tiempo que no veía títulos en 3D en el cine o televisión (mi actual televisor ni siquiera es compatible con esta tecnología), y verlos con Apple Vision Pro es una nueva experiencia. Además, es el primer dispositivo que admite contenidos 3D con una alta tasa de refresco.

La app Disney+ incluye cuatro «entornos» propios donde disfrutar de las películas que no tienen desperdicio: Torre de los Vengadores, Cine Disney, Planta de sustos y Tatooine.

Entornos de la app Disney+

Algunas apps, como Prime Video, no están disponibles de manera nativa en Apple TV+, pero podemos utilizar la app para iPadOS, que es totalmente compatible. Ahora bien, no esperes ver vídeos inmersivos ni entornos personalizados en los que disfrutar tus películas.

Los grandes ausentes son YouTube y Netflix, que ni tiene napp nativa ni se puede utilizar su app para iOS / iPadOS. Netflix ha manifestado que, por el momento, no tiene intención de hacer una app nativa. YouTube lo tiene en sus planes, pero por el momento no hay fecha.

Afortunadamente, tenemos dos alternativas para disfrutar de Netflix. La primera es utilizar el navegador Safari, aunque la experiencia no es la mejor porque verás bandas negras encima y debajo. La segunda es una nueva app llamada Supercut que cuesta unos 8 dólares, y que permite disfrutar de Netflix en 4K y Dolby Vision en una ventana flotante.

Netflix en la app Supercut

En cuanto a YouTube, puedes utilizar el navegador como alternativa. Por cierto, los vídeos en 3D de YouTube no son compatibles con Apple Vision Pro. Al parecer, Apple consideró que la calidad de los vídeos 3D de la plataforma de vídeos no estaba a la altura para ofrecer una buena experiencnia con Apple Vision Pro.

Otro grupo de apps interesantes son aquellas que tienen que ver con visualización de modelos 3D, especialmente para formación. Por ejemplo, la app JigSpace permite ver modelos 3D de multitud de elementos — como un motor de avión, un corazón o un coche de carreras — que aparecen delante de ti. Puedes cambiar el tamaño, girarlos e, incluso, retirar elementos para ver el interior.

App JigSpace

Si te gustan los deportes, tienes algunas apps disponibles, aunque muy centradas en los gustos de Estados Unidos. Por ejemplo, la app de NBA permite ver mucha información a la vez, colocando paneles con datos alrededor del vídeo de un partido, y la app Red Bull TV muestra una recreación 3D del circuito que puedes ampliar.

Puedo imaginar el éxito que tendría una app de La Liga o de Fórmula 1 donde pudieras ver una retransmisión junto con multitud de paneles con estadísticas y una recreación en 3D en tiempo real, con la posibilidad de elegir la cámara que quieres ver o el jugador al que quieres seguir. Tiempo al tiempo.

Apple Vision Pro también tiene potencial para disfrutar de la cultura, pudiendo asistir a conciertos o visitar galerías de arte.

Por ejemplo, la app AmazeVR Concerts permite ver actuaciones de artistas que parece que estén cantando delante de ti. La mayoría de las actuaciones son de pago, pero puedes disfrutar de algunas demostraciones gratis para conocer la experiencia.

AmazeVR Concerts

Art Universe de Kaleido es una app nativa de visionOS que permite a los usuarios interactuar con obras de arte. Desde su llegada a la App Store, más de 100 artistas de 32 países han publicado sus obras. Con la app, apuntas a una obra de arte y se genera información sobre el artista alrededor

Art Universe by Kaleido

Microsoft ha llevado su suite Office a Apple Vision Pro y puedes disfrutar de aplicaciones como Word, Excel, Powerpoint y Teams en un entorno tridimensional. Esto permite poder trabajar en varios documentos a la vez sin necesidad de tener múltiples monitores, aunque vas a querer utilizar un teclado y trackpad físico.

Powerpoint, Word y Excel

Por último, no podemos dejar de hablar sobre los juegos. La mayor parte de los títulos se encuentran bajo la plataforma Apple Arcade, por lo que necesitas suscribirte para disfrutarlos. Aquí me remito a lo que he comentado anteriormente sobre la dificultad de realizar compras si estás usando Apple Vision Pro fuera de Estados Unidos.

La mayoría de los juegos son tipo puzzle, plataformas o arcades simples — nada de aventuras gráficas o shooters. Dada la potencia del chip M2 que incorpora, me encantaría ver títulos de Realidad Virtual con calidad de consola, al estilo de Resident Evil, que aprovechen las capacidades gráficas de Apple Vision Pro.

A continuación, voy a destacar algunos juegos que, en estas semanas, me han llamado la atención.

LEGO Builder’s Journey es un juego de puzles geométricos, ambientado en un entorno de ladrillos LEGO, que los jugadores pueden coger, girar y colocar con los dedos mientras resuelven retos para avanzar por niveles.

LEGO Builder’s Journey

Synth Riders es un recreación del juego disponible en otras plataformas donde el jugador debe tocar esferas, trazar líneas y evitar obstáculos que se mueven hacia él. Posee 70 canciones repartidas en nueve paquetes de música y presenta un ritmo de juego rápido, por lo que es ideal para hacer algo de ejercicio.

Synth Riders

What the Golf? coloca un campo de minigolf en tu habitación y puedes utilizar las manos para golpear la pelota y tratar de introducir la pelota en el hoyo.

Cut the Rope es el popular juego llevado al Apple Vision Pro. Realmente, apenas aprovecha el entorno tridimensional, ya que básicamente es el mismo juego de iPad flotando en el espacio.

Cut the Rope

Super Fruit Ninja es el clásico juego de romper frutas en el aire, pero adaptado a Apple Vision Pro, donde utilizas tus manos para acabar con todo.

Loóna: Cozy Puzzle Games es un juego relajante que ofrece una mecánica de montaje de dioramas en 3D, transformando piezas corrientes en escenas animadas que cobran vida.

Loóna: Cozy Puzzle Games

Por supuesto, hay muchas otras apps y juegos que puedes disfrutar en Apple Vision Pro. Con el tiempo, cabe esperar que surjan muchas más, tanto para usuarios de consumo como para entornos profesionales.

En el apartado de ausencias, echo de menos apps para realizar entrenamientos. Quizás en un futuro Apple añada soporte para Apple Vision Pro a su app Apple Fitness+, pero, por el momento, no parece ser un dispositivo pensado para deportistas. En parte, esto puede deberse al peso del dispositivo y la presencia de una batería externa, que no es ideal para moverte.

Precio

Apple Vision Pro está a la venta por 3.499 dólares (256 GB), 3.699 dólares (512 GB) y 3.899 dólares (1 TB) únicamente en Estados Unidos.

Por el momento, no hay planes confirmados de lanzamiento en otros países, aunque está anunciada su llegada a China para este año.

Conclusiones

Apple afirma haber inaugurado la era de la «computación espacial» con Apple Vision Pro y, si bien es cierto que ya existían otros visores de AR/VR en el mercado, difícilmente superan en rendimiento hardware, facilidad de uso y potencial de aplicaciones al visor de Apple.

Comenzando por su diseño, Apple no ha escatimado en la calidad de los materiales — cuerpo de aluminio, frontal de vidrio laminado y dos clases de correas fabricadas en tejido de gran calidad. Ahora bien, tanta tecnología tiene un peso y, para algunas personas, la presión sobre la nariz y los pómulos puede acabar molestando.

Apple Vision Pro destaca por sus avanzados componentes tecnológicos. Sus paneles micro-OLED sitúan delante de cada ojo una pantalla con resolución superior a 4K, tasa de refresco hasta 100 Hz y cobertura del 92% del amplio espacio de color DCI-P3 para una visualización impecable.

Un conjunto de iluminadores de infrarrojos y cámaras en la zona interior hacen seguimiento de dónde miran tus ojos para la selección de elementos solo con la mirada. Parece magia. A veces falla, pero suele estar provocado porque el dispositivo se ha movido en la cabeza y basta con recolocarlo.

En el exterior, un par de cámaras captan el entorno y lo muestran delante de tus ojos, con una calidad de imagen excelente con luz abundante, pero con algo de grano cuando la luz escasea. En comparación con otros visores, Apple Vision Pro ofrece una calidad de imagen sobresaliente al mostrar el «mundo real».

En cuanto a las imágenes renderizadas por Apple Vision Pro, es decir, las propias apps, la calidad de imagen es excelente.

Si has utilizado otros visores donde los píxeles eran claramente visibles, te sorprenderá la calidad de imagen de Apple Vision Pro. Si a esto sumamos la potencia de su procesador Apple M2 (el mismo del último iPad Pro), tenemos imágenes en 3D de alta calidad que se mueven con una gran fluidez.

Un conjunto de cámaras captan el movimiento de las manos. No solamente son capaces de detectar el gesto de apretar los dedos índice y corazón para seleccionar, sino también muchos otros movimientos de los dedos y manos. Así, Apple ha conseguido prescindir de controladores en las manos, ya que basta con la mirada y los gestos de las manos para manejar toda la interfaz.

La batería de Apple Vision Pro no está integrada en el propio dispositivo, sino que se conecta mediante un cable, lo que resulta algo molesto cuando estás de pie — sobre todo si no llevas ropa con bolsillos donde guardar la batería

La batería ofrece una autonomía de unas 2 horas (o 2 horas y media si reproduces vídeo), pero es posible seguir utilizando Apple Vision Pro mientras carga, así que si lo vas a utilizar sentado cerca de un enchufe, no tendrás ningún problema.

El sistema operativo visionOS muestra las aplicaciones flotando en el entorno que te rodea y permite tener multitud apps abiertas a la vez, con libertad para moverlas y modificar su tamaño a voluntad. Echo en falta una mayor interacción con el entorno, ya que las apps «flotan» en el ambiente, pero no interactúan con los objetos o paredes de la habitación.

Si eres usuario de macOS, puedes incluso utilizar Apple Vision Pro como un monitor 4K gigante y portátil, lo que puede ser útil para ciertos usuarios.

El principal inconveniente de visionOS es que es un sistema operativo mono usuario, lo que dificulta compartir Apple Vision Pro entre varios miembros de una misma familia, tanto por la calibración de las manos y ojos que requiere cada usuario, como por el hecho de que solo se puede tener un Apple ID configurado.

Apple afirma que hay más de 600 apps nativas para Apple Vision Pro y más de un millón de apps de iOS / iPadOS que son compatibles. Todas están disponibles para descarga a través de la App Store. Aquí merece la pena comentar que necesitas crear un Apple ID de Estados Unidos para acceder a la App Store y, si quieres realizar compras, deberás añadir además una forma de pago de ese país — no sirve una tarjeta de crédito de España ni una cuenta de Paypal abierta en España. Complicado.

Entre mis apps favoritas, se encuentran las de streaming de películas y series, que ofrecen la experiencia más parecida a estar en el cine… sin ir al cine. Además, Apple TV+, incluye documentales inmersivos que te sitúan en el centro de la acción, y Disney+ incluye películas 3D y entornos virtuales para simular que vemos la película en, por ejemplo, lo alto de la Torre de los Vengadores.

Netflix todavía no tiene app nativa, pero puedes disfrutar de sus contenidos mediante el navegador (aunque no es la opción ideal) o una app de pago llamada Supercut.

También hay apps para formación, con modelos 3D que puedes mover a voluntad para aprender acerca del funcionamiento de objetos o del cuerpo humano; apps de productividad para trabajar, como la suite Office de Microsoft; apps de entretenimiento, como conciertos virtuales; apps de retransmisiones deportivas, como la app de NBA o Red Bull TV; y, por supuesto, juegos que aprovechan las capacidades 3D para sumergirnos en una nueva experiencia.

Echo de menos juegos más avanzados de Realidad Virtual, que podrían verse de fábula en Apple Vision Pro. También me parece curiosa la ausencia de apps para entrenamientos físicos, que podrían atraer a muchos usuarios. Quizás sea por el peso del dispositivo y la presencia de la batería externa.

Toda esta innovación tiene un precio y, en el caso del Apple Vision Pro, es elevado, ya que parte de 3.499 dólares (256 GB) en Estados Unidos, que es el único país donde se comercializa actualmente. Dicho esto, si eres usuario de Apple, te recomiendo que, si tienes oportunidad, lo pruebas, ya que no te dejará indiferente.

Lo mejor:

Diseño elegante y atractivo con materiales sofisticados, acabados impecables y varios opciones de tamaño para adaptarse a diferentes cabezas.

Diseño elegante y atractivo con materiales sofisticados, acabados impecables y varios opciones de tamaño para adaptarse a diferentes cabezas. Excelente calidad de imagen gracias a sus pantallas micro-OLED con resolución muy elevada, superior a 4K para cada ojo, amplio gamut de color y tasa de refresco de hasta 100 Hz.

Excelente calidad de imagen gracias a sus pantallas micro-OLED con resolución muy elevada, superior a 4K para cada ojo, amplio gamut de color y tasa de refresco de hasta 100 Hz. Identificación del usuario mediante el iris y seguimiento ocular para seleccionar elementos con solo mirarlos.

Identificación del usuario mediante el iris y seguimiento ocular para seleccionar elementos con solo mirarlos. Seguimiento del movimiento de las manos para manejar la interfaz, sin necesidad de controladores adicionales.

Seguimiento del movimiento de las manos para manejar la interfaz, sin necesidad de controladores adicionales. Cámaras exteriores que captan el entorno y lo muestran en pantalla con una gran claridad y sin retardo.

Cámaras exteriores que captan el entorno y lo muestran en pantalla con una gran claridad y sin retardo. Rendimiento elevado gracias al uso de los chips Apple M2 y Apple R1, que permiten que tanto la interfaz de las apps como los objetos 3D renderizados se muevan con una gran suavidad.

Rendimiento elevado gracias al uso de los chips Apple M2 y Apple R1, que permiten que tanto la interfaz de las apps como los objetos 3D renderizados se muevan con una gran suavidad. Altavoces estéreo con soporte de audio espacial y posibilidad de conectar los AirPods Pro (2ª gen.) para audio espacial con latencia ultra baja.

Altavoces estéreo con soporte de audio espacial y posibilidad de conectar los AirPods Pro (2ª gen.) para audio espacial con latencia ultra baja. Sistema operativo visionOS que se maneja mediante la mirada y el movimiento de los manos, de forma muy intuitiva.

Sistema operativo visionOS que se maneja mediante la mirada y el movimiento de los manos, de forma muy intuitiva. Posibilidad de colocar múltiples aplicaciones (ventanas) en el entorno para hacer multitarea real y cambiar fácilmente de una actividad a otra.

Posibilidad de colocar múltiples aplicaciones (ventanas) en el entorno para hacer multitarea real y cambiar fácilmente de una actividad a otra. Catálogo de más de 600 aplicaciones creadas para Apple Vision Pro y más de un millón de apps compatibles de iOS / iPadOS.

Catálogo de más de 600 aplicaciones creadas para Apple Vision Pro y más de un millón de apps compatibles de iOS / iPadOS. Experiencia de ver películas comparable a estar en el cine y nuevas experiencias de vídeo inmersivo para colocarte en el centro de la acción.

Experiencia de ver películas comparable a estar en el cine y nuevas experiencias de vídeo inmersivo para colocarte en el centro de la acción. Posibilidad de visualizar la pantalla 4K de un ordenador con macOS 14 Sonoma o posterior.

Posibilidad de visualizar la pantalla 4K de un ordenador con macOS 14 Sonoma o posterior. Autonomía de, al menos, 2 horas y posibilidad de utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

Lo peor:

El peso sobre la nariz y los pómulos puede resultar algo molesto a ciertas personas al cabo de un tiempo. Batería externa conectada por cable, que resulta algo engorrosa cuando estás de pie.

El peso sobre la nariz y los pómulos puede resultar algo molesto a ciertas personas al cabo de un tiempo. Batería externa conectada por cable, que resulta algo engorrosa cuando estás de pie. visionOS es un sistema operativo mono-usuario, por lo no está pensado para ser compartido con otros miembros de la familia.

visionOS es un sistema operativo mono-usuario, por lo no está pensado para ser compartido con otros miembros de la familia. Ausencia de juegos de realidad virtual con calidad de consola, apps de entrenamiento físico y ciertos servicios de streaming.

Ausencia de juegos de realidad virtual con calidad de consola, apps de entrenamiento físico y ciertos servicios de streaming. Precio elevado y disponibilidad limitada a Estados Unidos.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet