Prueban la resistencia del Moto Razr introduciendo arena bajo la pantalla

A día de hoy, los smartphones plegables son bastante más delicados que los smartphones convencionales. Las pantallas no son de cristal sino de plástico para permitir el plegado, y el espacio que queda entre la pantalla y el cuerpo es un vía de entrada de suciedad que puede dañar el dispositivo — algo que Samsung aprendió rápidamente con la primera tanda de Galaxy Fold.

Recientemente, los chicos de CNET han sometido al Moto Razr a una prueba de plegado de la que el teléfono no ha salido muy bien parado, aunque la compañía no ha tardado en restar validez a dicha prueba argumentando que la máquina no dobla el Moto Razr como lo haría una persona.

Ahora ha sido el turno de Zack de JerryRigEverything, que ha sometido al teléfono a sus propias pruebas de resistencia.

El vídeo no empieza especialmente bien, ya que la pantalla se raya muy fácilmente, como era de esperar dado que está hecha de plástico y no tiene la protección Gorilla Glass que vemos en otros smartphones con pantalla protegidas por cristal. El resto del teléfono aguanta bastante bien ya que está hecho de metal y vidrio. También el lector de huella dactilar aguanta bien el maltrato de Zack.

En el vídeo, también vemos cómo se introduce arena y polvo en el hueco que queda bajo la pantalla, y aunque el sonido que hace el teléfono al abrirse y cerrarse es bastante desagradable, la pantalla sigue funcionando.

Finalmente viene la prueba de la resistencia a ser doblado, donde Zack intenta doblar el teléfono hacia atrás. Sorprendentemente, el Razer no se rompe por la mitad, incluso a pesar de ejercer una gran presión, aunque la pantalla acaba siendo dañada por las piezas internas del teléfono.

En definitiva, el Moto Razr sale bastante mejor parado de lo que cabría esperar, lo cual son buenas noticias para los fans de la marca.