¿Quieres trabajar en Apple? Tim Cook comparte algunos consejos

¿Alguna vez has soñado con trabajar para Apple y desempeñar un papel importante en la creación, diseño, fabricación o promoción del próximo gran producto de la compañía?

Durante un podcast presentado por la estrella pop Dua Lipa, el CEO de Apple, Tim Cook, compartió lo que se necesita para ser contratado por la empresa.

Según Cook, la compañía contrata personas sin títulos universitarios y ofrece trabajos para aquellos que no sepan programar. «Contratamos personas de todos los ámbitos de la vida», afirmó Cook.

Apple busca empleados que añadan valor:

Creo que una de las características que busco en las personas es la colaboración. ¿Pueden colaborar realmente? ¿Creen profundamente que uno más uno es igual a tres?» Es una sensación increíble trabajar con personas que sacan lo mejor de ti, y fundamentalmente, todos creemos que uno más uno es igual a tres. Tu idea más mi idea es mejor que las ideas individuales por sí solas.

Cook dice que Apple busca personas curiosas, creativas y que trabajen bien en equipo. El candidato ideal también debe estar dispuesto a hacer preguntas y no contenerse en hacerlas. Deben sentir curiosidad por cómo funcionan las cosas y cómo piensan las personas.

Algunos podrían pensar que no tienen lugar en Apple si no tienen idea de programación, pero Cook dejó claro que Apple contrata a personas que no saben programar.

Sin embargo, Cook cree que todos deberían aprender a programar «porque creo que es una forma de expresarse y es un lenguaje global, y el único lenguaje global que todos compartimos es la programación, así que lo recomiendo».

Si estás interesado en trabajar en Apple, visita www.apple.com/careers/es/.