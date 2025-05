Trump estalla contra Tim Cook por trasladar la producción a India en lugar de EE.UU.

Durante décadas, Apple ha confiado en China como su principal base de producción. Esta decisión no fue casual: el país asiático ofrece una combinación única de mano de obra asequible, una cadena de suministro robusta y una experiencia manufacturera sin igual en el mundo. Estos factores han permitido a la compañía californiana producir millones de dispositivos con eficiencia y precisión.

En los últimos años, Apple ha comenzado a diversificar su producción, trasladando parte de ella a India. Aunque esta transición ya estaba en marcha, se aceleró tras la imposición de aranceles masivos por parte del gobierno estadounidense durante la administración Trump. El objetivo era reducir la dependencia de China y evitar los altos costes derivados de las nuevas tarifas.

El expresidente Donald Trump no ha ocultado su descontento con esta decisión. En declaraciones recientes a los medios, criticó directamente a Apple por llevar parte de su producción a India. Según Trump, mantuvo una conversación con el CEO de Apple, Tim Cook, en la que expresó su desaprobación.

Trump relató su intercambio con Cook de manera contundente:

Tuve un pequeño problema con Tim Cook ayer. Le dije: ‘Eres mi amigo, te he tratado muy bien. Has venido con 500.000 millones, pero ahora me entero de que estás fabricando en India. No quiero que fabriques en India.’