Quizás no quieras actualizar a One UI 5.1 tan rápido: Algunos dispositivos están agotando sus baterías

Samsung ha sido muy rápido a la hora de lanzar One UI 5.1 a sus smartphones más antiguos. La nueva versión debutó con la serie Galaxy S23 y ya está llegando a las familias Galaxy más antiguas.

Sin embargo, parece que está habiendo algunos problemas con la actualización, en particular en aquellos dispositivos de la serie Galaxy S22 y Galaxy 21.

One UI 5.1 está acabando con la duración de la batería de estos teléfonos, por lo que quizás no quieras actualizar tu teléfono a One UI 5.1 todavía.

Ha habido múltiples informes en los foros de Samsung y otras comunidades sobre una disminución significativa en la duración de la batería una vez que estos dispositivos se actualizaron a One UI 5.1.Algunos usuarios también mencionan que sus dispositivos se calientan bastante más como resultado de esto.

No está del todo claro cuál es la causa del agotamiento de la batería en estos dispositivos. No hay duda de que One UI 5.1 es la causa del problema, ya que los dispositivos funcionaban bien antes de que se actualizaron.

Alguien en Reddit señaló que el uso de la batería del Teclado Samsung se ha disparado después de One UI 5.1. Tal vez esa podría ser la causa de este problema. El soporte de chat en vivo de Samsung sugiere borrar la caché y los datos de Teclado Samsung y reiniciar el dispositivo.

¿Has experimentado un mayor consumo de batería en tu dispositivo Samsung después de actualizarlo a One UI 5.1?