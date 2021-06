¡Las ofertas más locas de HP en portátiles, ordenadores y monitores!

HP es una de las marcas líderes en equipos informáticos como portátiles, ordenadores, monitores y otros accesorios. Se trata de equipos con una buena calidad de construcción que ofrecen un buen rendimiento y duran muchos años.

Ahora HP ha lanzado ofertas en portátiles, ordenadores y monitores en su página web con descuentos de hasta un 20 por ciento en sus productos más populares.

A continuación, te contamos cuáles son los 💻 portátiles, ordenadores y monitores con descuento que vas a poder comprar durante las próximas semanas, así como las ventajas que tiene realizar tus compras en la tienda de HP.

» 🎉 Ofertas de HP en portátiles, ordenadores y monitores «

👉 Índice

Portátiles y PCs con 20% de descuento

HP ofrece varios modelos de PC All in One y portátiles con un 20% de descuento, lo que supone una oportunidad única para hacerte con ellos.

Producto Precio con 20% descuento PC All in One HP 24-df0033ns 619,65€ 583,20€🛒 PC All in One HP 24-df0081ns 585,65€ 551,20€🛒 Portátil HP ENVY 13-ba1019ns 1199,00€ 959,20€🛒 Portátil HP Pavilion 15-eg0012ns 999,00€ 799,20€🛒 Portátil HP Pavilion x360 14-dw1021ns 849,15€ 799,20€🛒 Portátil HP Spectre x360 14-ea0004ns 1274,15€ 1199,20€🛒

De los modelos de PC All in One que están oferta, el 🖥️ PC All in One Táctil HP-d00033ns es mi favorito ya que combina la potencia de un ordenador de sobremesa con un diseño compacto donde destaca su gran pantalla rodeada por marcos muy estrechos en tres lados.

Este dispositivo llega con Windows 10 Home 64, un procesador Intel Core i3-10005G1, 8GB de RAM, 512GB de disco duro SSD y una pantalla táctil Full HD de 23.8″.

Entre los portátiles, destaca especialmente, por su equilibrio entre potencia y precio, el 💻 portátil táctil Convertible HP Pavilion x360 14-dw1021ns. Se trata de un portátil con pantalla táctil FullHD de 14″, procesador Intel Core i7-1165G7, 8GB de RAM y 512GB de disco SSD PCIe NVMe M.2.

Además, este portátil permite doblarlo y darle la vuelta desde cualquier lugar gracias a su bisagra de 360 grados y ofrece una batería de larga duración.

Y si buscas lo mejor en cuanto a portabilidad, el 💻 portátil táctil Convertible HP Spectre x360 14-ea0004ns es toda una bestia por dentro y una belleza por fuera.

Su diseño es realmente atractivo gracias a su elegante acabado en aluminio en color negro ocaso. Además, en su interior encontramos un procesador Intel Core i7-1165G7, pantalla táctil WUXGA+ de 13.5″, 8GB de RAM, y 256GB de disco SSD.

Portátiles y PCs con 15% de descuento

HP también ha rebajado el precio de una gran cantidad de portátiles, PCs de escritorio y All-in-One PCs, que cuentan con un 15% de descuento.

Portátiles

Producto Precio con 15% descuento Portátil HP ENVY 14-eb0002ns 1.399,00€ 1.189,15€🛒 Portátil HP ENVY 15-ep0000ns 1.104,15€ 1.104,15€🛒 Portátil HP ENVY 15-ep0002ns 1.499,00€ 1.274,15€🛒 Portátil HP ENVY 15-ep0008ns 1.999,00€ 1.699,15€🛒 Portátil HP ENVY Laptop 13-ba1003ns 849,15€ 849,00€🛒 Portátil HP ENVY Laptop 15-ep0013ns 2.398,99€ 2.039,14€🛒 Portátil HP ENVY Laptop 17-ch0000ns 1.399,00€ 1.189,15€🛒 Portátil HP ENVY x360 Convert 13-bd0000ns 1.299,00€ 1.104,15€🛒 Portátil HP Pavilion 14-dv0013ns 679,15€ 679,15€🛒 Portátil HP Pavilion 14-dv0014ns 764,16€ 764,16€🛒 Portátil HP Pavilion Gaming 16-a0001ns 1.019,15€ 1.019,15€🛒 Portátil HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec2006ns 721,64€ 721,64€🛒 Portátil HP Pavilion x360 14-dw1022ns 934,14€ 934,14€🛒 Portátil OMEN 15-ek0001ns 1.359,14€ 1.359,14€🛒 Portátil OMEN 15-en0000ns 1.299€ 1.104,15€🛒 Portátil OMEN 15-en0008ns 1.499€ 1.274,15€🛒

Los portátiles con descuento del 15% pertenecen a tres conocidas familias de portátiles HP: ENVY, Pavilion y OMEN.

La familia 💻 HP Envy está formada por ordenadores portátiles con un diseño atractivo, una pantalla de calidad y un sonido premium.

La familia 💻 HP Pavilion incluye los portátiles más asequibles de la compañía, y están destinados a estudiantes y personas con alta movilidad que precisan de un ordenador económico, compacto y con estilo. Dentro de esta familia, encontramos un par de modelos gaming muy interesantes en oferta.

Por último, la familia 💻 OMEN está formada por equipos con gran rendimiento y potencia gráfica, por lo que, personalmente, es mi favorita.

Tres ejemplos de portátiles HP de las familias Pavilio, ENVY y OMEN

PCs de escritorio y All-in-One

Producto Precio con 15% descuento PC All in One Táctil HP 24-df0023ns 779,00€ 662,15€🛒 PC All in One Táctil HP 24-dp0007ns 699,00€ 594,15€🛒 PC All in One Táctil HP 24-dp0016ns 779,00€ 662,15€🛒 PC All in One Táctil HP 24-dp0018ns 594,15€ 594,15€🛒 PC All in One Táctil HP 27-dp0025ns 670,65€ 671,00€🛒 PC de escritorio HP M01-F1038ns 431,10€ 407,15€🛒 PC de escritorio HP Slim S01-aF0028ns 399,00€ 339,15€🛒

Los 🖥️ PC All in One de HP son equipos muy atractivos que puedes colocar en cualquier lugar de la casa ya que su diseño no desentona y, además, son muy compactos. Todos los modelos con descuento del 15% cuentan con pantalla táctil, lo que es un plus a la hora de utilizar ciertas aplicaciones.

También encontramos un par de 🖥️ PCs de escritorio, en caso de que prefieras comprar cada componente — pantalla, CPU, teclado y ratón — por separado.

Otros portátiles y monitores con descuento

HP también ofrece otros de portátiles y monitores con diversos descuentos.

Producto Precio con descuento Monitor HP 24fw with Audio 4TB29AA 158,99€ 139,00€ 🛒 Monitor HP 25x 24.5-inch Display 3WL50AA 279,00€ 229,00€🛒 Monitor HP V28 4K 251,10€ 239,00€🛒 Monitor HP X24c FHD Curved Gaming 229,00€ 229,00€🛒 Monitor HP X27i 2K Gaming 8GC08AA 359,10€ 359,10€🛒 Monitor OMEN 27i IPS 165Hz 2K Gaming 8AC94AA 559,00€ 489,00€🛒 Portátil HP 17-ca2000ns 599,00€ 599,00€🛒 Portátil HP Chromebook 14b 14b-na0002ns 529,00€ 499,00€🛒 Portátil HP Chromebook x360 12b-ca0002ns 399,00€ 359,10€🛒 Portátil HP Pavilion Gaming 16-a0000ns 899,01€ 799,00€🛒 Portátil HP Pavilion x360 14-dy0021ns 799,00€ 719,10€🛒 Portátil HP Pavilion x360 14-dy0033ns 999,00€ 899,10€🛒 Portátil HP Spectre x360 15-eb0000ns 1.999,00€ 1.799,10€🛒

¿Qué ventajas tiene comprar en HP Store?

Todos estos descuentos están disponibles durante algunas semanas en la tienda online de HP Store, donde puedes comprar cómodamente y con diversas ventajas.

La tienda HP Store ofrece envíos en 48 h sin gastos de envío para pedidos superiores a 25€. Si tu producto se encuentra en stock, el pedido es despachado el día siguiente laboral desde la recepción de la confirmación de la orden de compra.

En caso de que por alguna razón no te satisfaga, dispondrás de un plazo de 14 días naturales para devolver los productos sin penalización, contando desde la fecha de entrega.

En caso de que te surja una duda, HP pone a tu disposición distintas formas de contacto, incluido un número de teléfono de HP Store para particulares (+34 912 158 091) o profesionales (+34 912 158 092).

Por supuesto, el sistema de compra on-line de la HP Store es seguro y ofrece distintos medios de pago: tarjeta de crédito o débito, Paypal, transferencia bancaria y factura a 30 días.

Por último, HP Store pone a tu disposición más de 5.000 productos con la Garantía directa de HP.