Recibe un cargo de 35.000 libras por un viaje corto en Uber

Oliver Kaplan, un joven de Manchester (Inglaterra), fue a un pub tras un largo día de trabajo. Después de pasar un buen rato, pidió un Uber para llegar a casa, como había hecho muchas veces antes, pero esta vez se encontró con un cargo de 35.000 libras (~40.000 euros) por su viaje en Uber.

Afortunadamente para él, no tenía fondos suficientes en el banco y la transacción falló. Se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de Uber porque recordaba que el precio que mostró la app al pedir el coche era de 11 o 12 euros.

Por lo visto, su destino estaba fijado para llegar a «Australia», aunque el conductor le dejó en el lugar previsto. Por lo tanto, no está claro lo que sucedió.

No está claro cómo pudo ocurrir esto. Si intentas trazar un recorrido a Australia, la aplicación no te dará un presupuesto ni planificará una ruta porque… no puedes llegar en coche.

Ha habido casos en los que la gente ha introducido una dirección errónea y se ha quedado a cientos de kilómetros de su destino, pero parece que en este caso el usuario no ha tenido la culpa.

Afortunadamente, Uber reconoció rápidamente el problema y cobró a Olivier la cantidad adecuada. Ahora tiene una gran historia para el próximo viernes en el pub.