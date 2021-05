Seguro que alguna vez has perdido información que tenías almacenada en tu iPhone, bien sea porque la has borrado por error, se ha dañado o perdido tu dispositivo o has hecho un reset de fábrica.

Por suerte, existen herramientas como iMyFone D-Back que permiten recuperar información borrada de tu iPhone en todos esos casos con gran facilidad.

El resultado depende del problema que hayas tenido, Por ejemplo, si has perdido o te han robado tu iPhone, solo podrás recuperar los datos si tenías algún tipo de copia de seguridad y, en ese caso, D-Back ofrece más funcionalidades de recuperación que iTunes.

Si tu dispositivo ha sido dañado, D-Back puede recuperar datos incluso aunque el teléfono no funcione conectándolo a través de USB. Y si está totalmente operativo, entonces es muy probable que D-Back pueda recuperar el contenido borrado si no ha pasado mucho tiempo desde lo que lo eliminaste.

Los tipos de contenidos que puedes recuperar son muy variados: mensajes, historial de llamadas, contactos, apps de mensajería (WhatsApp, WeChat, QQ, Viber, Kik o LINE), fotos, vídeos, notas, notas de voz, favoritos de Safari, calendario, recordatorios e historial de Safari.

D-Back está disponible tanto para macOS como para Windows, y en mi caso he probado la versión para el sistema operativo de Microsoft. Antes de poder utilizar D-Back, es necesario que instales la app iTunes de Apple, que puedes descargar gratuitamente desde la Tienda Microsoft.

El manejo de la herramienta es muy sencillo ya que nada más abrir la app tenemos acceso a cinco pestañas:

Recuperación inteligente

Recuperar desde un dispositivo iOS

Recperar de la copia de seguridad de iTunes

Recuperar de iCloud

Recuperar sistema iOS

La primera de las opciones, Recuperación inteligente, es el primer lugar al que debes acudir ya que te permite escoger cómo perdiste los datos y, a partir de allí, activar la recuperación más adecuada:

Pérdida o borrado de datos por accidente

Restablecimiento de fábrica, jailbreak o actualización de iOS

iPhone perdido, dañado o roto

iPhone bloqueado por una contraseña olvidada y otrs

Atascado en el logo de Apple, en bucle en modo recuperación, pantalla negra.

Recuperar datos borrados de tu iPhone

Tras escoger la opción de pérdida o borrado de datos por accidente, D-Back comienda a escanear el dispositivo. En mi caso, con un iPhone 12 de 512GB de capacidad, el proceso total ha llevado unos 15-20 minutos.

Una vez completado este proceso, aparecen todos los archivos que la herramienta ha conseguido encontrar en el iPhone, tanto los que están actualmente como los que han sido eliminados. Por suerte, es posible filtrar los resultados para ver solo los elementos eliminados.

Una vez elegidos, basta con pulsar el botón Recuperar para que se restauren los mensajes, fotografías, vídeos, contactos o lo que quiera que hubiéramos borrado.

Si quieres ver el proceso completo, este vídeo lo muestra perfectamente.

¿Funciona realmente D-Back?

He hecho algunas a problemas a borrar ciertos contenidos y, en efecto, la herramienta D-Back los ha encontrado y recuperado sin problemas. Como suele ocurrir con estas herramientas, cuanto menos tiempo haya pasado desde la eliminación hasta la recuperación, más probable es que esta tenga éxito.

En mi caso, encuentro especialmente útil el uso de D-Back para recuperar las notas borradas de un iPhone, que podían contener información valiosa, o incluso para recuperar fotos de un iPhone que no se enciende.

Mi recomendación es que descargues la versión de prueba para ver si encuentra tus archivos borrados y son recuperables. Por suerte, la versión de prueba puede hacer esto sin que tengas que pagar nada.

En caso de que encuentre los contenidos borrados, puedes pagar la suscripción mínima 35,99 €/mes para recuperar tus datos y cancelar tu suscripción a continuación. O si crees que vas a necesitas la herramienta en el futuro, la licencia de por vida cuesta 65,99 €.

Nota: Este artículo ha sido patrocinado por iMyFone.