Ring introduce grabación 24/7 y nuevas funciones para sus cámaras de seguridad

Ring, la empresa especializada en seguridad para el hogar inteligente, anunció una importante actualización en sus cámaras de seguridad: grabación continua 24/7. Esta nueva función permitirá a las cámaras grabar de manera ininterrumpida, no solo cuando detecten movimiento, que es el modo en que los dispositivos de Ring operaban hasta ahora.

Esta capacidad de grabación forma parte de la renovación de su plan de suscripción, anteriormente conocido como Ring Protect, que ahora pasa a llamarse Ring Home. Sin embargo, esta característica estará disponible únicamente en el plan más alto, Ring Home Premium, antes llamado Ring Protect Pro.

Grabación continua 24/7: un paso adelante en seguridad

Con la grabación continua 24/7, las cámaras cableadas compatibles de Ring podrán capturar video todo el tiempo, lo que es una gran mejora para aquellos usuarios que buscan monitorizar su propiedad de manera constante.

Esta función estará disponible en cuatro cámaras de la empresa: Stick Up Cam, Stick Up Cam Pro, la segunda generación de Indoor Cam y la Pan-Tilt Indoor Cam. Aunque por ahora no es compatible con los videoporteros con cable, Ring ha mencionado que están trabajando en ampliar la compatibilidad a más dispositivos en el futuro cercano.

La grabación 24/7 se incluye dentro del plan Ring Home Premium, que tiene un coste mensual de 19,99€. Este plan permite almacenar en la nube las grabaciones de hasta 10 cámaras, además de incluir la grabación activada por eventos y otras funciones.

Nuevas funciones para cámaras y timbres

Además de la grabación continua, Ring ha lanzado tres nuevas funciones para sus usuarios de suscripción: llamadas de timbre, alertas con vista previa de vídeo y la vista en directo extendida.

Llamadas de timbre: nunca pierdas una visita

Con la nueva función de llamadas de timbre, las notificaciones cuando alguien pulsa el timbre ahora se comportarán como una llamada telefónica. En lugar de recibir una simple notificación emergente, recibirás una llamada a pantalla completa, lo que garantiza que sea más difícil de pasar por alto. Si respondes, podrás ver y hablar con la persona que está en la puerta a través de la vista en directo de la cámara.

Alertas con vista previa de vídeo: más detalles antes de actuar

Las alertas con vista previa de vídeo ofrecen una mejora significativa a las notificaciones que recibes en tu teléfono. En lugar de solo una imagen estática, recibirás un breve clip de vídeo que te permitirá ver exactamente qué ha activado la alerta, brindándote más información antes de abrir la aplicación. Esta función estará disponible para todos los suscriptores de Ring, independientemente del plan que tengan.

Vista en directo extendida y continua: mayor control en tiempo real

Ring también ha mejorado el tiempo que puedes observar la transmisión en directo de tus cámaras. Anteriormente, los usuarios podían ver la transmisión en vivo por hasta 10 minutos, pero ahora, con la función de vista en directo extendida, este tiempo se amplía a 30 minutos para aquellos con el plan Ring Home Standard. Si cuentas con el plan Premium, además de la grabación continua, podrás observar la vista en directo de manera ilimitada, lo que proporciona una mayor sensación de control sobre lo que ocurre en tu propiedad en tiempo real.

Cambios en los planes de suscripción

Ring Protect es ahora Ring Home, un servicio diseñado para ayudarte a ver más, conocer más y proteger más. Todas estas nuevas funcionalidades estarán disponibles con una suscripción a Ring Home. Ring Home ofrecerá tres niveles de planes: Home Basic (3,99 €/mes), Home Standard (9.99 €/mes) y Home Premium (19,99 €/mes).

Estas funcionalidades empezarán a implementarse a lo largo de este mes y estarán disponibles en todo el mundo a través de los planes de Ring Home el 5 de noviembre de 2024.