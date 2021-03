Ya vamos por la decimocuarta versión del sistema operativo iOS, así que es normal que cuente con muchas funcionalidades que no conoemos.

Aunque Apple suele destacar las nuevas funcionalidades de iOS en la WWDC de cada año, no hay suficiente tiempo para cubrir todas las novedades.

Aunque la mayoría de la gente sabe que es posible hacer una captura de pantalla con solo pulsar simultáneamente el botón lateral del iPhone y el botón de subir el volumen, pocos conocen que también es posible hacer una captura de pantalla de una página web completa.

Para capturar una página web, debes visitar la página que quieras capturar y, como harías normalmente, pulsar el botón lateral y el botón de subir el volumen al mismo tiempo. Al hacerlo, verás una vista previa de tu captura de pantalla en la esquina inferior izquierda de tu pantalla.

Si tocas esa vista previa de la imagen una vez, serás llevado a una página donde, en la parte superior, verás una opción que dice «Página completa». Si la seleccionas, podrás capturar la totalidad de una página web. Y si lo prefieres, hay una herramienta de recorte en la parte superior izquierda para capturar solo una parte.

Una vez que hayas recortado la imagen a tu gusto, sólo tienes que pulsar el botón OK en la esquina superior izquierda, donde se te dará la opción de guardar una versión en PDF de la página web en tu aplicación de Archivos.

Esta funcionalidad ha estado presente en iOS durante años y no es nueva. Sin embargo, mucha gente que lleva años utilizando iOS no la conoce. Este truco en particular sólo funciona en Safari, es decir, no puedes usarlo para tomar una captura de una larga conversación en WhatsApp, por ejemplo.