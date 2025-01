Samsung Galaxy S25: Ahora podrás saber más sobre tu batería

En la actualidad, los usuarios tienden a conservar sus dispositivos móviles durante más tiempo, lo que hace que la durabilidad de la batería sea un aspecto clave.

Tener acceso a información detallada sobre el estado de la batería puede ser una fuente de preocupación para algunos, pero también resulta útil para prolongar su vida útil. Samsung ha dado un paso importante en este sentido al incorporar nuevos datos sobre la salud de la batería en su recién lanzada serie Galaxy S25.

Aunque esta característica ha estado disponible en Android 14 desde hace tiempo, Samsung la está implementando por primera vez con la serie Galaxy S25 a través de su interfaz One UI 7. Los usuarios de los modelos Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra ahora pueden consultar información clave sobre sus baterías.

Entre la información que ahora está accesible desde la sección de ajustes del dispositivo (Ajustes > Batería > Información de la batería) se incluyen los siguientes datos:

Estado de la batería (porcentaje de salud)

Número de ciclos de carga

Fecha de fabricación

Fecha de primer uso

Estos datos permiten a los usuarios conocer el re’ndimiento de su batería y tomar decisiones para prolongar su vida útil.

A pesar de su presentación en el evento Galaxy Unpacked, algunos dispositivos de la serie Galaxy S25 no cuentan con esta funcionalidad. Las razones de esta ausencia no están del todo claras, pero se manejan varias posibilidades, como que algunos dispositivos podrían no haber recibido la actualización de firmware necesaria o que la función esté restringida a ciertos mercados.