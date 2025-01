Samsung Galaxy S25+ / S25 Ultra: Filtradas sus cámaras, baterías y nuevas funciones de IA

El próximo evento Galaxy Unpacked de Samsung, programado para el 22 de enero de 2025, promete revelar todo lo que la compañía tiene preparado para su nueva línea de smartphones insignia Galaxy S25.

Entre las posibles revelaciones destaca el esperado Galaxy S25 Slim y una serie de avances en hardware y software, con un enfoque particular en la inteligencia artificial (IA).

Gemini y Now Brief: las nuevas apuestas de Samsung en IA

Según el medio tecnológico Tecnoblog, que tuvo acceso a información oficial filtrada, Samsung integrará nuevas funciones de IA en la línea Galaxy S25.

Entre estas innovaciones se encuentran la integración de Gemini, el sistema de IA desarrollado en colaboración con Google, y una herramienta llamada Now Brief, diseñada para ofrecer una experiencia personalizada a los usuarios.

¿Qué es Now Brief y cómo funciona?

Now Brief es una función que promete convertirse en el asistente ideal para planificar y reflexionar sobre tu día. Según la información filtrada, esta herramienta presenta datos útiles de manera intuitiva, como:

El clima del día .

. Tu puntuación de energía basada en el descanso, que probablemente se obtendrá de dispositivos como anillos inteligentes o pulseras de actividad.

basada en el descanso, que probablemente se obtendrá de dispositivos como anillos inteligentes o pulseras de actividad. Recordatorios importantes, como usar cupones antes de que caduquen.

Además, Now Brief no se limita a las mañanas. En las imágenes filtradas también se muestra un resumen nocturno que incluye momentos destacados del día y una evaluación de tus metas diarias de actividad. Con estas opciones, los usuarios pueden elegir entre recibir un plan para el día o una recapitulación personalizada.

¿Adiós a Bixby?

Samsung parece estar simplificando su ecosistema de asistentes de inteligencia artificial. En la actualidad, la marca cuenta con varios asistentes, como el tradicional Bixby, el Galaxy AI y ahora Gemini, desarrollado por Google.

Las filtraciones sugieren que Gemini tendrá un papel mucho más destacado en los nuevos dispositivos Galaxy, integrándose de manera fluida con aplicaciones de Android y Samsung, como YouTube y Samsung Notes. Aunque no se ha confirmado si Bixby desaparecerá por completo, la tendencia apunta a un enfoque unificado que simplifique la interacción del usuario.

Más detalles sobre cámaras, procesador y baterías

Samsung ha decidido mantener la calidad y el enfoque de su línea Galaxy S25 en los apartados de cámaras y baterías, continuando con especificaciones avanzadas que destacan tanto en fotografía como en autonomía. A continuación, un vistazo a lo que ofrecen los modelos Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra.

El Galaxy S25 Plus incluye un conjunto de cámaras diseñado para satisfacer las necesidades de los amantes de la fotografía:

Cámara frontal de 12 megapíxeles : ideal para selfies nítidos y videollamadas.

: ideal para selfies nítidos y videollamadas. Cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles : perfecta para capturar paisajes o fotos grupales.

: perfecta para capturar paisajes o fotos grupales. Cámara principal de 50 megapíxeles : equipada con zoom óptico de 2x para mantener la calidad al acercar.

: equipada con zoom óptico de 2x para mantener la calidad al acercar. Cámara teleobjetiva de 10 megapíxeles: con zoom óptico de 3x, ideal para capturar detalles lejanos con gran precisión.

Por su parte, el Galaxy S25 Ultra lleva la fotografía a otro nivel con un sistema de cámaras más avanzado:

Cámara frontal de 12 megapíxeles : la misma calidad que el modelo Plus, pero optimizada para el Ultra.

: la misma calidad que el modelo Plus, pero optimizada para el Ultra. Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles : ofrece imágenes impresionantes con un campo de visión más amplio.

: ofrece imágenes impresionantes con un campo de visión más amplio. Cámara principal de 200 megapíxeles : un monstruo en resolución, con zoom óptico de 2x para capturar detalles increíbles.

: un monstruo en resolución, con zoom óptico de 2x para capturar detalles increíbles. Cámara teleobjetiva de 50 megapíxeles : equipada con un zoom óptico de 5x y un zoom de calidad óptica de 10x, diseñada para fotos a larga distancia con excelente nitidez.

: equipada con un zoom óptico de 5x y un zoom de calidad óptica de 10x, diseñada para fotos a larga distancia con excelente nitidez. Cámara teleobjetiva de 10 megapíxeles: con zoom óptico de 3x, ideal para distancias intermedias.

En cuanto a la autonomía, Samsung ha decidido mantener la misma capacidad de batería que sus predecesores:

El Galaxy S25 Plus cuenta con una batería de 4.900 mAh , suficiente para un día completo de uso moderado a intensivo.

cuenta con una batería de , suficiente para un día completo de uso moderado a intensivo. El Galaxy S25 Ultra, por su parte, ofrece 5.000 mAh, asegurando una experiencia duradera incluso para usuarios exigentes.

Ambos modelos prometen un rendimiento energético excepcional, respaldado por procesadores optimizados y gestión inteligente de la batería. Según la información obtenida, el Ultra permite disfrutar de hasta 31 horas de reproducción de video, lo que lo convierte en una excelente opción para entretenimiento y trabajo móvil.

Con estas características, la serie Galaxy S25 se posiciona como una de las opciones más completas del mercado, combinando cámaras de alta calidad y baterías de gran autonomía para cubrir las necesidades de todo tipo de usuarios.