Samsung Galaxy S25: Rumores sobre el uso de MediaTek en los próximos buques insignia

Samsung ha sorprendido a sus seguidores en los últimos años con cambios importantes en la elección de los chips para sus dispositivos.

En el lanzamiento de la serie Galaxy S23, la compañía optó por utilizar el Snapdragon 8 Gen 2 en todos sus modelos a nivel mundial, una decisión que marcó un cambio respecto a la práctica habitual de usar chips Exynos en algunas regiones. Sin embargo, con la serie Galaxy S24, Samsung volvió a incluir variantes con Exynos, específicamente el Exynos 2500.

Según los últimos informes, parece que la serie Galaxy S25 no incluirá smartphones con chips Exynos. La razón principal parece ser la incapacidad de Samsung para resolver los problemas de baja productividad en su fundición, lo que hace que el Exynos 2500 no sea viable para su uso comercial en este momento. A pesar de esto, Samsung no está abandonando su estrategia de lanzamiento con doble chipset.

De acuerdo con un informe del medio coreano FNN, la compañía está probando dispositivos Galaxy S25 con un chipset de MediaTek. Aunque no se especificó cuál sería el modelo exacto del SoC, se especula que podría tratarse del Dimensity 9400.

Esta sería la primera vez que Samsung utiliza un SoC de MediaTek en sus teléfonos insignia, marcando un cambio significativo en su enfoque. La posible razón detrás de esta decisión podría estar relacionada con el creciente costo de los chips de Qualcomm.

El Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm se espera más caro que su predecesor, el Snapdragon 8 Gen 3, con un precio de entre 190 y 200 dólares por unidad. Ming-Chi Kuo, un analista respetado de TF International Securities, ha mencionado que el nuevo chip podría ser entre un 25% y un 30% más caro, lo que representa un desafío financiero significativo para Samsung.

Por otro lado, los chips Dimensity de MediaTek son conocidos por ser más asequibles en comparación con los chips de gama alta de Qualcomm. Además, se espera que el próximo Dimensity 9400 utilice el mismo proceso de fabricación que el Snapdragon 8 Gen 4, TSMC’s 3nm N3E, lo que podría ofrecer un rendimiento similar a un costo menor.