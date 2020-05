Samsung lanza Samsung Money, su propia tarjeta de débito y cuenta personal

A principios de este mes, Samsung anunció que lanzaría una tarjeta de débito este verano conjuntamente con la empresa SoFi de Fintech. Ahora, tenemos más detalles sobre cómo será esta nueva tarjeta de débito y cómo funcionará.

Para empezar, esta tarjeta se llama Samsung Money by SoFi. Como dijo Samsung en su anuncio inicial, Samsung Money es tanto una cuenta de administración de efectivo como una tarjeta de débito de Mastercard.

Samsung dice que la cuenta será «segura, sin cargos en la cuenta, y recompensa a los usuarios por ahorrar» con una tasa de interés más alta.

En cuanto a las recompensas, Samsung dice que aquellos que se inscriban en el programa de Recompensas Samsung pueden ganar puntos por sus compras. Los usuarios actuales de Samsung Pay que tienen 1.000 o más puntos también pueden canjearlos por dinero en efectivo para ser depositado directamente en la cuenta. (1.000 puntos se traducen en 5 dólares).

Hay muchas similitudes entre lo que ofrece Samsung y la tarjeta Apple Card, aunque la principal diferencia es que Samsung Money es una cuenta bancaria más una tarjeta de débito, mientras que la Apple Card es sólo una tarjeta de crédito.

En cuanto al diseño, Samsung sigue la estrategia de Apple de no poner información de identificación en la tarjeta física en sí. El número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV se almacenarán exclusivamente en la aplicación Samsung Pay, y requiere «autenticación biométrica o PIN» para acceder.

Los usuarios podrán comprobar los saldos, ver los extractos y buscar transacciones desde la aplicación Samsung Pay. También podrán marcar actividades sospechosas, pausar o reanudar el gasto, congelar/descongelar la tarjeta, cambiar los números de identificación personal y asignar un contacto «de confianza» desde la propia aplicación.

La solicitud de la tarjeta también se hará dentro de la aplicación, y la tarjeta física llegará más tarde por correo. Como muchos bancos online, puedes sacar dinero en efectivo sin comisiones, siempre que sea de uno de los más de 55.000 cajeros automáticos de Allpoint.

El uso de Samsung Money by SoFi requerirá Samsung Pay, lo que significa que tienes que tener un smartphone o un dispositivo portátil de Samsung compatible. Aquellos usuarios con smartphones Android y usuarios de iOS que no sean Samsung no podrán usar la tarjeta.

Samsung Money by SoFi comenzará a estar disponible para los consumidores de EE.UU. a finales de este verano. Por el momento, no hay información sobre si llegará a otros países.