¿Sonará la alarma de mi iPhone si lo tengo apagado, en silencio o en No Molestar?

Los antiguos Nokia tenían una gran característica muy apreciada: la alarma sonaba incluso cuando el teléfono estaba apagado. Esto significaba que podías ir a dormir tranquilo sabiendo que tu teléfono no iba a hacer ningún ruido hasta que fuera hora de despertarte.

Pero, ¿qué sucede con los iPhone modernos? ¿Sonará la alarma si está apagado, en silencio o está activado el modo de No Molestar?

¿Sonará la alarma si mi iPhone está apagado?

No. La alarma no sonará si tu iPhone está apagado. Para que la alarma suene, tu iPhone debe permanecer encendido. Puede estar en modo de suspensión (con la pantalla apagada), en silencio e incluso con el modo de No Molestar activado y la alarma seguirá sonando cuando deba hacerlo.

¿Sonará la alarma si mi iPhone se queda sin batería?

No, si tu iPhone se queda sin batería durante la noche, la alarma que has configurado para la mañana no sonará.

Los iPhone son bastante buenos para conservar su carga si no los estás utilizando, especialmente cuando activas el Modo de Bajo Consumo, pero si te queda alrededor del 5% de batería y te vas a dormir, existe una gran posibilidad de que se quede sin energía durante la noche.

¿Sonará la alarma si mi iPhone está en modo Silencio?

Sí, las alarmas seguirán funcionando siempre que tu iPhone esté encendido, incluso si está en modo silencio.

¿Sonará la alarma si está en No Molestar (u otros modos de Concentración)?

Sí. Las alarmas pueden sonar incluso con el modo No Molestar y con cualquier otro modo de Concentración activo en los iPhones. Los modos de Concentración solo cambian el comportamiento de las notificaciones de las aplicaciones, no de las alarmas.

¿Sonará la alarma si la pantalla de mi iPhone está apagada?

Sí, que la pantalla se apague es simplemente una función de ahorro de energía normal de tu iPhone. Si al tocar el botón de inicio se ilumina nuevamente, la alarma sonará cuando deba hacerlo.

¿Sonará un temporizador aunque una alarma no lo haga?

Los temporizadores, los recordatorios y las citas del calendario funcionan de la misma manera que una alarma. Si configuras un temporizador y luego apagas tu iPhone, el temporizador no sonará. En su lugar, cuando enciendas tu iPhone de nuevo, el temporizador sonará de inmediato, supuestamente para recordarte que te perdiste un temporizador.