Sony ha solucionado el problema de la pila de la PS5

A principios de este año, se descubrió que si la pila CMOS de las consolas PS4 y PS5 de Sony muere, los jugadores ya no podrían jugar a sus juegos.

Esto se debe a que la pila controla el reloj interno de la consola y también se utiliza para comprobar la propiedad de un juego.

Si la pila se agota, no se podría verificar si el jugador es el propietario del juego y, por tanto, no podría jugarlo.

Aunque estas pilas duran bastante, es bastante preocupante que una batería que sólo cuesta unos pocos dólares dicte si puedes o no jugar a una consola por la que has pagado y en la que probablemente has gastado cientos de euros.

Sin embargo, parece que Sony ha solucionado el problema tanto para la PS4 como para la PS5. En un vídeo, Hikikomori Media lo ha probado y ha descubierto que, aunque se retire la batería CMOS, los jugadores pueden seguir jugando a sus juegos. Hay una pequeña excepción y es que no funcionan los juegos de PlayStation Plus.

Esto tiene sentido porque para los juegos de PS Plus, técnicamente los jugadores no son propietarios de estos juegos, ya que la licencia sólo es válida mientras están suscritos. Al no poder verificar su suscripción, esto les impide jugar. Sin embargo, aparte de eso, los juegos digitales y los físicos no parecen verse afectados.