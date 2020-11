Sony habla sobre las ventas de PS5, la disponibilidad de unidades y Game Pass

Sony ha arrojado algo de luz sobre las venta de las PS5 y ha afirmado que «está absolutamente todo vendido».

En una entrevista con un medio de comunicación ruso, el director general de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, reveló que las ventas de la PS5 están yendo fenomenal, y que el aumento de las existencias es ahora el principal objetivo.

Todo está vendido. Absolutamente todo está vendido. Y todo se venderá en Rusia, no hay duda de ello. He pasado gran parte del último año tratando de asegurarme de que podamos generar suficiente demanda para el producto.

La PS5 está desaparecida en casi cualquier distribuidor desde hace varias semanas. Se espera que lleguen más unidades por el Black Friday, Negro, aunque es probable que el número de unidades sea extremadamente limitado.

Ryan señaló que la mayoría de los primeros compradores de la PS5 son actuales poseedores de la PS4, pero reiteró que la comunidad de PlayStation 4 seguirá siendo importante para Sony al menos hasta 2022.

Cuando se le preguntó sobre cómo responderá Sony al servicio de Game Pass de Microsoft, Ryan bromeó con que hay noticias en camino.

En realidad, hay noticias por venir, pero no hoy. Tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción, y que está disponible en varios mercados.

Guerra de consolas» no es un término que yo use o que me guste. Para mí, es genial que haya competencia. Creo que nos hace trabajar más duro. Evita que nos volvamos complacientes. Es genial que el consumidor pueda elegir. Creo que es maravilloso. Estamos felices y orgullosos de lo que tenemos.