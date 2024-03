Spotify afirma que Apple está bloqueando las actualizaciones de su app

A pesar de que, en el pasado, Apple recibió una multa de 2.000 millones de dólares por la denuncia de Spotify sobre las reglas de la App Store, la situación no parece haberse resuelto. Según Spotify, Apple está obstaculizando las actualizaciones emitidas por Spotify.

El pasado 5 de marzo, Spotify envió una actualización a Apple que incluía enlaces al sitio web de la compañía de streaming de música, junto con información de precios para diferentes opciones de suscripción, en la versión de la UE de su aplicación, eludiendo el sistema de pago de Apple.

Esto se produjo como respuesta a una decisión emitida un día antes por la Comisión Europea, que calificó las reglas contra el direccionamiento de Apple como «ilegales» y ordenó a Apple que permitiera a los desarrolladores incluir información sobre «servicios de suscripción de música alternativos y más baratos».

Sin embargo, a pesar de esta acción por parte de Spotify, Apple no ha respondido a la solicitud de Spotify para incluir información sobre precios de suscripciónena la aplicación, lo que impide que Spotify actualice la aplicación para sus usuarios, incluso para corregir errores o agregar otras funciones.

Spotify afirma que no ha recibido respuesta de Apple desde que presentó la actualización. La empresa escribe que este es «otro ejemplo de cómo Apple, si no se controla, buscará eludir y/o no cumplir con la decisión de la Comisión». Además, insta a la Comisión Europea a contactar a Apple y a exigir que apruebe los cambios de Spotify.