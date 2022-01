Suiza prohíbe usar WhatsApp, Signal o Telegram a sus militares

El personal del ejército suizo deben dejar de usar WhatsApp, Signal y Telegram, y utilizar en su lugar una app de mensajería nacional, incluso para conversaciones privadas.

En su lugar, deben utilizar ahora el mensajero Threema, desarrollado en el país, tanto en las comunicaciones oficiales como en las privadas, incluidos los chats entre los militares y sus familiares..

La instrucción contiene una prohibición explícita de otras aplicaciones: «Todos los demás servicios ya no están permitidos». Sin embargo, no está claro si habrá sanciones para quienes no dejen de usar WhatsApp u otros mensajeros extranjeros.

Al parecer, el ejército también cubrirá el coste de la descarga de la app: 4 francos suizos (3,80 euros). El ejército también pagará las tasas anuales que cobra la empresa.

Las recomendaciones se aplican a todos los miembros del ejército, incluidos los nuevos reclutas y los que regresan para actualizar su formación, dijo el portavoz militar Daniel Reist a la AFP. En Suiza, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos varones de 19 años que se consideren aptos para el servicio.

La medida se debe a la preocupación por la seguridad de los datos, dijo el portavoz del ejército a los medios de comunicación locales. Threema está sujeta a la legislación suiza y cumple con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, a diferencia de las aplicaciones extranjeras.

WhatsApp y Signal están amparadas por la Ley CLOUD de Estados Unidos, que permite a las autoridades de este país acceder a los datos de los operadores de apps estadounidenses aunque estén almacenados fuera del país. Estados Unidos también puede exigir a las empresas que entreguen la información de los usuarios mediante una petición legal.

Telegram también podría ser objeto de una orden, siempre que preste servicios a clientes estadounidenses.

Como la empresa Threema tiene su sede en Suiza, no está sujeta a la Ley CLOUD como las empresas estadounidenses.