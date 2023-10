Super Mario Bros. Wonder es el título de Super Mario que más rápido se ha vendido en Europa

El famoso fontanero italiano ha vuelto a conquistar los corazones de los jugadores europeos con su último título, Super Mario Bros. Wonder. Según Nintendo, se ha convertido oficialmente en el juego de Mario que más rápido se ha vendido en Europa de todos los tiempos.

Este asombroso logro se alcanzó en tan solo tres días desde el lanzamiento del juego, que tuvo lugar el 20 de octubre.

«¡Qué maravilla! En los tres días posteriores a su lanzamiento, #SuperMarioBrosWonder se ha convertido en el título de Super Mario que más rápido se ha vendido en Europa. Gracias a todos por haber hecho posible este maravilloso acontecimiento», escribió Nintendo.

Super Mario Bros. Wonder está disponible en Nintendo Switch y rápidamente se convirtió en el tercer mayor lanzamiento físico de un juego de plataformas de Mario de todos los tiempos, quedando detrás de Super Mario Odyssey y Super Mario 3D All-Stars según GamesIndustry.biz.

Actualmente, Wonder ocupa el quinto puesto en la lista de los lanzamientos físicos más importantes del año y, recientemente, fue superado por Marvel’s Spider-Man 2, que ha tenido un éxito masivo y ha vendido más de 2.5 millones de copias, convirtiéndose en el juego de PlayStation Studios que más rápido se ha vendido.

Nintendo aún no ha revelado las estadísticas para América del Norte ni para Japón, por lo que no está claro cómo se comparan las ventas mundiales de Super Mario Bros. Wonder con este nuevo récord en Europa.

Los fans pueden esperar el lanzamiento del remake del Super Mario RPG el 17 de noviembre. Es evidente que Mario sigue siendo una figura icónica en el mundo de los videojuegos, y Super Mario Bros. Wonder es solo la última prueba de su popularidad y éxito continuo.