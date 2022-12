¡Teknófilo ha cumplido hoy 10 años! 🥂

Parece que fue ayer cuando me puse delante de mi ordenador para escribir el primer post de esta web, Teknofilo.com. Era un art铆culo sobre la app MyTaxi (actual app Free Now), que en ese momento era una novedad.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, desde el dise帽o de la p谩gina (la primera versi贸n no estaba adaptada para m贸viles) hasta los temas que tratamos en la web. Empez贸 con un enfoque m谩s general, pero, poco a poco, la web se ha ido enfocando m谩s hacia los dispositivos o, como les llaman en mi casa, los cacharritos.

Como cualquier proyecto, los comienzos fueron duros. La mayor铆a de peticiones de m贸viles para analizar en la web ca铆an en saco roto y, cuando ten铆a la suerte de que me enviaran uno, sol铆an haber pasado ya por muchas manos antes. Tuve que esperar algunos a帽os hasta que me invitaron al primer viaje de prensa a un evento o me mostraron un tel茅fono no anunciado bajo embargo.

HTC One X+, el primer smartphone analizado en Teknofilo.com

Durante estos diez a帽os, los servidores donde corre Teknofilo.com han tenido que ser ampliados varias veces para garantizar la mejor velocidad. Salvo por algunas peque帽as paradas de mantenimiento, la web ha estado activa pr谩cticamente el 100% del tiempo (隆toco madera!). Y cuando ha habido alg煤n problema, mi buen amigo Ra煤l ha estado r谩pido para solucionar cualquier incidente.

Con este, ya hemos publicado 22.746 art铆culos en la web, de los cuales 585 son an谩lisis. Los an谩lisis 芦a fondo禄 han sido una se帽a de identidad de esta web y, sin duda, son los art铆culos que m谩s inter茅s atraen. A su escritura dedico mucho esfuerzo, no solamente probando los tel茅fonos a fondo, sino tambi茅n cuidando detalles como las fotograf铆as del terminal y los fondos de pantalla que ilustran los an谩lisis.

Aunque la web tiene abiertos los comentarios, la mayor铆a de las interacciones se producen en Facebook, Twitter y, por supuesto, HTCMania (no puedo dejar de agradecer a jorge_kai que eligiera esta web como una de las fuentes de informaci贸n de su foro)

Algunas curiosidades:

El mu帽equito de Teknofilo.com no estaba presente en los principios de la web. Fue a帽adido en 2014 y no pretende parecerse a m铆 (隆normalmente no llevo gafas!).

El fondo de cuadrados en tonos de verde de la parte superior de la web es el resultado de aplicar el efecto mosaico al fondo original de la web, una fotograf铆a de chips.

El art铆culo m谩s viral de la web es uno sobre un zapato que se hizo muy popular en 2013. El que m谩s atenci贸n internacional atrajo fueron las fotos 芦esp铆a禄 que yo mismo cac茅 del Huawei Mate 20 Pro en IFA 2018.

Durante unas horas, el usuario de Twitter de @Teknofilo estuvo secuestrado, hasta que conseguimos recuperarlo apelando a Twitter. Nunca supe c贸mo ocurri贸 el hackeo, aunque posiblemente fue una filtraci贸n masiva de contrase帽as (a partir de ese incidente, activ茅 el doble factor de autenticaci贸n).

Para terminar, en la lista de agradecimientos no puede faltar mi mujer, que no solo vive rodeada de cacharritos, sino que adem谩s se presta a posar con paciencia delante de la c谩mara de cada nuevo tel茅fono que analizo. Tampoco puedo olvidarme de los equipos de marketing y comunicaci贸n de los fabricantes y sus agencias, que se desviven por hacer f谩cil el trabajo a los medios.

Si tienes curiosidad por ver c贸mo era la web original, aqu铆 tienes una captura de pantalla de 2012. Aunque el dise帽o ha cambiado, el lema permanece inalterable: 芦Tekn贸filo, el blog de los amantes de la tecnolog铆a禄. Y as铆 seguir谩 durante, al menos, diez a帽os m谩s 馃.