Tesla permite convertir tu coche en un espectáculo de luces

La pasada Navidad, Tesla regaló a sus coches la capacidad de tirarse pedos y balar como las cabras.

Este año, Tesla se siente más generosa y ha decidido que todo el mundo necesita una función que convierta sus coches en máquinas de espectáculos de luz.

Como parte de su última actualización navideña, publicada en Nochebuena, Tesla estrenó «Tesla Light Show», que permite a los usuarios crear sus propios espectáculos de luces con la música que deseen.

Para crear un espectáculo de luces, que puede durar hasta cinco minutos, los usuarios deben descargar xLights, un software gratuito de código abierto. Una vez creado su espectáculo de luces en xLights, los usuarios pueden ponerlo en un USB y cargarlo en su coche.

Incluso pueden descargar espectáculos de luces de otros creadores, dijo el fabricante de automóviles en un blog para anunciar la función.

Light Show funciona con los coches Tesla Model S y Model X de 2021, así como con cualquier Model 3 o Model Y. La compañía ha publicado un vídeo en Instagram para ver cómo funciona.

Además del espectáculo de luces, la actualización de software de Tesla también incluía nuevos juegos como Sonic the Hedgehog, Sudoku y la versión multijugador de The Battle of Polytopia.

La compañía también añadió TikTok a la pantalla táctil central del coche y estrenó Boombox Megaphone, una función que permite a los propietarios de Tesla proyectar su voz utilizando el altavoz externo del coche, entre otras muchas.