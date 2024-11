¿Tienes un iPhone 14 Plus? Comprueba si está afectado por este fallo que Apple reparará gratuitamente

Apple ha lanzado un nuevo programa de servicio dirigido a los modelos de iPhone 14 Plus, debido a que un «pequeño porcentaje» de estos dispositivos podría presentar problemas con la vista previa de la cámara trasera.

Este es el primer programa de este tipo que Apple lanza en un par de años; el anterior se implementó en 2021 y afectó a ciertos modelos de iPhone 12 que tuvieron problemas con el altavoz del auricular.

Este programa reciente abarca a los iPhone 14 Plus vendidos entre el 10 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2024, cubriendo potencialmente un año de producción de estos dispositivos. Aunque el iPhone 14 Plus salió al mercado en septiembre de 2022, este problema no surgió sino hasta varios meses después.

¿Cómo saber si tu iPhone 14 Plus está afectado?

Para saber si tu iPhone 14 Plus está afectado, puedes introducir el número de serie en el sitio web de Apple. Si tu dispositivo está dentro de los afectados, Apple reparará el problema de manera gratuita, siempre y cuando el teléfono no presente otros daños que puedan complicar el servicio.

Apple ha indicado que este programa cubrirá los modelos elegibles de iPhone 14 Plus durante un período de tres años desde la fecha original de compra. Además, si anteriormente pagaste por una reparación relacionada con este fallo, puedes solicitar un reembolso.

En caso de que tu dispositivo necesite ser reparado, Apple verificará si es elegible para el servicio. Las opciones disponibles para realizar la reparación incluyen:

Buscar un proveedor de servicio autorizado por Apple

Solicitar una cita en una tienda Apple

Contactar con el soporte de Apple para gestionar un servicio por correo a través del Centro de Reparaciones de Apple

Es importante destacar que este problema solo afecta a los modelos de iPhone 14 Plus vendidos en el periodo mencionado. Si tienes un iPhone 14, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, este programa no aplica a tu dispositivo.