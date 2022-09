TikTok copia a BeReal con su nueva funcionalidad TikTok Now

TikTok es la app de vídeos cortos más popular por su contenido cuidadosamente seleccionado para cada usuario según sus gustos.

Sin embargo, la red social china se ha dado cuenta de que hay un mercado creciente de jóvenes que están cansados de ver contenidos basados en algoritmos. En lugar de crear algo nuevo, ha optado por robar directamente la idea de otra empresa para utilizarla en su propia aplicación.

La compañía, propiedad de ByteDance, ha anunciado hoy que está experimentando una nueva función llamada TikTok Now. Esta función es accesible para los usuarios de Estados Unidos a través de la aplicación y en otras regiones a través de una aplicación TikTok Now separada, aunque en España no parece estar disponible.

TikTok Now pide a los usuarios que capturen lo que están haciendo en un momento dado utilizando las cámaras delantera y trasera. Los usuarios recibirán avisos diarios para hacer una foto o un vídeo de 10 segundos que podrán compartir con sus amigos y familiares.

Si esta nueva función te suena, es porque es exactamente lo que ya hace la aplicación BeReal. BeReal se ha hecho un hueco como una app que va en la dirección opuesta a los feeds de vídeos seleccionados por algoritmos.

BeReal pide a los usuarios que envíen una foto o un vídeo corto a sus amigos y familiares diariamente. No hay filtros ni seguidores, y las fotos se toman en momentos aleatorios del día utilizando tanto la cámara frontal como la trasera del teléfono.

BeReal entró en escena en 2020 y, en Estados Unidos, figura como la app de redes sociales más descargada en la App Store de Apple y sigue siendo popular en la Google Play Store. Está muy lejos de los miles y miles de millones que han descargado colectivamente TikTok e Instagram, pero ya se ha descargado 43,3 millones de veces desde diciembre de 2019, viendo un gran salto en las descargas en 2022.

Los usuarios de TikTok Now pueden enviar sus vídeos a amigos, pero también pueden optar por compartirlos con la comunidad de TikTok en general, aunque el valor predeterminado es sólo para amigos. Sin embargo, la posibilidad de compartir estos vídeos rápidos con un público más amplio es una diferencia con BeReal.

Por supuesto, parece que Instagram también quiere imitar a la popular app BeReal, ya que está trabajando en algo llamado «IG Candid Challenges», que invita a los usuarios a tomar una foto auténtica en diferentes momentos del día. ¿Suena como BeReal?