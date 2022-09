TikTok: Ya puedes puedes dar un «no me gusta» a un comentario

La sección de comentarios en cualquier rede social puede ser un pozo sin fondo, pero en TikTok es especialmente difícil filtrar todos los comentarios inútiles y de mal gusto.

Ahora, la plataforma está facilitando la decisión de qué comentarios aparecerán en primer lugar mediante la introducción de un botón «No me gusta».

El nuevo botón de «no me gusta» es el icono del pulgar hacia abajo que se encuentra a la derecha del botón de «me gusta» con forma de corazón junto a cada comentario en TikTok.

En abril, TikTok anunció la función y comenzó a probarla. Hoy, 23 de septiembre, el botón de «no me gusta» para los comentarios se ha desplegado globalmente.

La función tiene como objetivo construir una comunidad en la plataforma y «fomentar una sección de comentarios para una interacción genuina y auténtica». Es una alternativa al botón de denunciar, disponible al pulsar sobre un comentario, para los comentarios que no violan las Directrices de la Comunidad de TikTok pero que los usuarios siguen considerando «irrelevantes o inapropiados».

Cuando no te gusta un comentario, el icono del pulgar hacia abajo se volverá negro. Sin embargo, a diferencia del botón de «me gusta», no se mostrará el número de «no me gusta» que recibe un comentario, en un esfuerzo por «evitar crear malestar entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores.»

No está claro lo útil que será el botón de «no me gusta» en Tiktok. Recientemente, un nuevo informe de la Fundación Mozilla ha descubierto que el botón de «no me gusta» de YouTube no ha mejorado mucho la experiencia del usuario. Esperemos que el botón «no me gusta» de TikTok sea una herramienta más eficaz.