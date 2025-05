El misterioso móvil transparente de TikTok que ha dejado a todos boquiabiertos

Una escena cotidiana se volvió viral en TikTok: una mujer revisaba su “teléfono” mientras esperaba en una fila. Nada inusual, salvo por un detalle que dejó perplejos a millones de usuarios: el dispositivo era completamente transparente.

El vídeo, grabado en San Francisco, muestra lo que parece ser un móvil sin componentes visibles, como una lámina de vidrio del tamaño de un smartphone.

La grabación, publicada por la cuenta «askcatgpt», apenas dura 9 segundos pero ha conseguido más de 3,3 millones de likes en TikTok. En el clip se ve a la mujer concentrada mirando fijamente un objeto transparente que sostiene y desliza con el pulgar, como si fuera una pantalla táctil. El desconcierto fue tal que la autora del vídeo añadió en texto sobreimpreso: «Lo siento, ¿PERO QUÉ DEMONIOS ES ESO?».

Los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que se trataba de un nuevo modelo de Nokia llamado «Nokia Clear Phone», supuestamente lanzado en octubre. Sin embargo, ese dispositivo no existe. Otros bromeaban con frases como «Está en una misión del futuro» o «Sería imposible encontrarlo si lo pierdes».

El misterio no tardó en resolverse: no era un teléfono real. El objeto que causó tanto revuelo se llama methaphone, una simple pieza acrílica con la forma de un iPhone. No tiene pantalla, ni batería, ni circuitos. Es completamente transparente y está diseñado para simular la experiencia física de llevar un móvil en el bolsillo, sin tener un dispositivo funcional.

@askcatgpt Completely clear phone spotted in San Francisco on May 14…?!? Wtf?????? 🤭🤫 Link in bio for more deets. (NOT SPONSORED) ♬ original sound – CatGPT

La idea detrás del methaphone es ingeniosa: muchas personas son adictas a sus teléfonos, y esta réplica inerte puede ayudarles a romper el hábito. Al sustituir el teléfono real por este bloque de metacrilato, el objetivo es reducir la dependencia al dispositivo.

La propia «askcatgpt», quien publicó el vídeo viral, confesó que tras una semana utilizando el methaphone no había logrado reducir su uso del teléfono real. Y es que la adicción al móvil tiene fundamentos neurológicos. El neurocientífico Mark Williams explicó a medios australianos que las notificaciones —ya sean sonidos, vibraciones o alertas visuales— activan el sistema de control cognitivo del cerebro, interrumpiendo cualquier actividad previa.