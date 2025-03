Tim Cook anuncia que Apple presentará algo relacionado con «Air» esta semana

El CEO de Apple, Tim Cook, ha dejado caer una pista intrigante en su cuenta de X: «There’s something in the air» («Hay algo en el aire»). Esta breve frase ha avivado los rumores sobre la inminente llegada de un nuevo MacBook Air, ahora potenciado con el esperado chip M4.

La publicación de Cook se alinea con las previsiones de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, quien había anticipado que Apple lanzaría nuevos productos en marzo. Dado que la semana apenas comienza y que hoy es el primer día hábil del mes, todo parece indicar que su predicción está a punto de cumplirse.

Si bien Apple también podría presentar un iPad Air renovado en algún momento cercano, los rumores y los tiempos de producción sugieren que el primer anuncio será el del nuevo MacBook Air.

¿Qué novedades traerá el MacBook Air con chip M4?

Siguiendo la tradición de la línea MacBook Air, es probable que el nuevo modelo esté disponible en versiones de 13 y 15 pulgadas. La gran novedad sería la inclusión del chip M4, el mismo que ya equipa a los MacBook Pro y iMac de 2024, prometiendo mejoras notables en rendimiento y eficiencia energética.

Entre las características esperadas para este nuevo dispositivo destacan:

Aumento de la memoria RAM , que pasaría de un máximo de 24 GB a 32 GB en esta nueva versión.

, que pasaría de un máximo de 24 GB a 32 GB en esta nueva versión. Una cámara de 12 MP con tecnología Center Stage , que mejoraría la experiencia en videollamadas al seguir automáticamente al usuario.

, que mejoraría la experiencia en videollamadas al seguir automáticamente al usuario. Mayor velocidad y rendimiento , gracias a la optimización del chip M4.

, gracias a la optimización del chip M4. Compatibilidad con Thunderbolt 4, lo que ampliaría la conectividad y facilitaría el uso de pantallas externas de mayor resolución.

¿Habrá una sorpresa adicional?

Aunque los rumores apuntan con mayor fuerza al lanzamiento del MacBook Air con chip M4, no se descarta la posibilidad de que Apple aproveche la ocasión para presentar un nuevo iPad Air. La frase publicada por Cook, que menciona «Air», bien podría hacer referencia a ambos dispositivos.

Si este fuera el caso, podríamos ver una estrategia doble, donde la compañía renueve tanto su línea de portátiles como la de tablets en un mismo evento o en fechas cercanas.

Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial de Apple, que seguramente llegará en los próximos días. La expectación crece entre los seguidores de la marca, quienes aguardan con entusiasmo la llegada de un MacBook Air más potente, ligero y eficiente.

Habrá que estar atentos para conocer todos los detalles y comprobar si, además del esperado portátil, Apple tiene alguna otra sorpresa preparada.