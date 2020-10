👉 No te lo pierdas: Así cuidan de tu ❤️ salud los últimos dispositivos de Huawei [ Entérate ]

La semana pasada, AnTuTu publicó la lista de los 10 smartphones más potentes que se comercializan en China. Ahora, el popular benchmark ha dado a conocer el

El período de recogida de datos es del 1 al 30 de septiembre, y las puntuaciones mostradas son siempre valores medios de la puntuación de AnTuTu, en lugar de las más altas.

Para cada modelo, se han analizado, como mínimo, más de 1.000 puntuaciones. En caso de que el número de mediciones disponibles no fuera suficiente, el modelo no se ha incluido en el ranking.

AnTuTu no solamente mide el rendimiento de CPU, GPU, memoria y almacenamiento, sino que también tiene en cuenta la suavidad con la que se mueve la interfaz, por lo que los smartphones con pantallas con alta tasa de refresco (90 Hz o más) consiguen mejor puntuación.

Este ranking presenta algunos cambios respecto a lo que vimos el mes pasado, con nuevos modelos que se han incorporado a la lista y otros que han salido.

El smartphone más potente según el conocido benchmark chino vuelve a ser por segundo mes consecutivo el ASUS ROG Phone 3 [🛒 Amazon], con una excelente puntuación de 642.671 puntos.

El nuevo smartphone de gaming de ASUS tiene un aspecto algo diferente a la generación anterior, y tiene el honor de haber sido el segundo smartphone del mundo con el potente chip snapdragon 865 Plus. Su predecesor, el ROG Phone 2, fue el primer teléfono con procesador Snapdragon 855 Plus el año pasado y estuvo en el primer puesto durante varios meses.

La segunda posición está ahora ocupada por el Xiaomi Mi 10 Ultra [🛒 Amazon] con 12GB/256GB, que alcanza 640.296 puntos.

Este smartphone cuenta con un procesador Snapdragon 865 y cuenta con tecnologías desarrolladas por Xiaomi para mejorar el rendimiento, como Write Tubo. Además, MIUI 12 incluye una funcionalidad en este teléfono llamada GameTurbo 4.0 que permite controlar la frecuencia de GPU de un juego y el grado de rendimiento del chip.

En tercer lugar tenemos el el Oppo Find X2 Pro [🛒Amazon] con 12GB/512GB con una puntuación media de 610.961 puntos, que tuvimos oportunidad de analizar hace unos meses. Este smartphone se mantiene en tercera posición un mes más.

En la cuarta posición encontramos al OnePlus 8 Pro [🛒Amazon] con 12GB/256GB, que consigue 598.891puntos.

El rendimiento de los teléfonos de OnePlus es siempre impresionante ya que la capa de personalización es muy ligera.

En quinta posición, encontramos el iQOO Neo 3 [🛒 AliExpress] con 595.329 puntos, un valor muy elevado. El IQOO Neo 3 monta una pantalla con el mayor refresco de pantalla disponible, 144 Hz, así como un procesador Snapdragon 865 y hasta 12 GB de RAM.

A continuación, en sexto lugar, se encuentra el Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 12GB/256GB con procesador Snapdragon 865+, que obtiene 594.890 puntos. Este smartphone fue lanzado a principios de agosto y es el smartphone mejor valorado con un 99,99% de opiniones positivas en JD.com.

En el séptimo lugar tenemos un nuevo dispositivo, Samsung Galaxy Z Fold 2 12GB/256GB, que tiene una puntuación de 593.546 puntos. Se trata del único smartphone plegable del Top 10, y cuenta con un chip Snapdragon 865 con 12GB de RAM.

El octavo lugar está ocupado por el Redmi K30 Pro con 8GB/128GB, con una puntuación media de 591.941 puntos. Este smartphone se comercializa fuera de China como Poco F2 Pro [🛒 Amazon]-.

En novena posición tenemos el Xiaomi Mi 10 [🛒Amazon] con 8GB/256GB, que consigue 582.055 puntos gracias a su chip Snapdragon 865.

La última posición está ocupada por el OnePlus 8 [🛒Amazon] 8GB/128GB con chip Snapdragon 865. Se trata del hermano menor del OnePlus 8 Pro que ocupa la cuarta posición del ranking.

La mayoría de los buques insignia de Android de la lista están equipados con Snapdragon 865, y solo tres de ellos lleva un chip Snapdragon 865 Plus. Sorprende que no haya ningún chip de otro fabricante, dado que en el ranking no hay rastro de chips Kirin, Exynos o MediaTek.

Esperamos con impaciencia que Huawei presente el Mate 40 con su nuevo chip Kirin para ver cómo se sitúa frente a sus rivales de gama alta.