Estos son los 10 smartphones Android más potentes según AnTuTu [Octubre 2020]

AnTuTu, conocido benchmark de rendimiento de smartphones, ha publicado elsegún datos recopilados durante el mes de septiembre.

AnTuTu no solamente mide el rendimiento de CPU, GPU, memoria y almacenamiento, sino que también tiene en cuenta la fluidez con la que se mueve la interfaz, por lo que los smartphones con pantallas con alta tasa de refresco (90 Hz o más) consiguen mejor puntuación.

Los resultados de la lista son las puntuaciones promedio (no las puntuaciones más altas) en AnTuTu siempre que haya, al menos, 1.000 mediciones del modelo en cuestión.

La lista presenta cambios significativos respecto al mes anterior debido a la introducción de nuevos dispositivos en el mercado con un hardware más potente. Si un mismo modelo tiene varias versiones con distintas capacidades de almacenamiento, solo aparece el modelo con puntuación más alta.

La lista está encabezada por dos modelos de la marca china iQOO, iQOO 5 Pro [🛒 AliExpress] y el iQOO 5 [🛒 AliExpress], en ambos casos con procesador Snapdragon 865, 12GB de RAM LPDDR5 y 256GB de almacenamiento UFS 3.1. También incorpora la optimización Multi-Turbo 4.0. Estos modelos logran puntuaciones de 663.752 puntos y 662.165 puntos respectivamente.

Estos smartphones ya llevan algunos meses en el mercado y sus recientes optimizaciones han impulsado a estos modelos a la cima.

Comparando los subresultados, las puntuaciones en CPU y 3D son significativamente más altos que otros modelos con Snapdragon 865. Aparte de la optimización del software, esta serie trae un cierto grado de overclocking.

Ya es práctica común en la industria desbloquear una frecuencia de trabajo más alta bajo determinadas condiciones. La frecuencia específica depende del método de ajuste de cada empresa, que tiene en cuenta la capacidad de disipación de calor del teléfono.

El tercer puesto está ocupado por el Xiaomi Mi 10 Extreme Conmemorative Edition, que alcanza una impresionante puntuación de 648.624 puntos con una configuración de Snapdragon 865, 16GB de RAM LPDDR5 y 512GB de almacenamiento UFS 3.1.

Además, viene equipado con la funcionalidad software Write Turbo que acelera la escritura de almacenamiento mediante un espacio cache de alta velocidad.

Justo debajo tenemos el Vivo X50 Pro+ [🛒 AliExpress], otro smartphones muy potente con una configuración de Snapdragon 865, 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Este teléfono obtiene 626.500 puntos.

En quinta y sexta posiciones, encontramos dos smartphones para juegos con chip Snapdragon 865 Plus: el Lenovo Rescue Gaming Phone Pro con 625.721 puntos y el ROG Phone 3 [🛒 Amazon] con 622.234 puntos.

Llama la atención que, aún teniendo el chip más potente de Qualcomm, su puntuación esté por debajo de otros modelos. Esto se debe a que estos teléfonos no ofrecen una optimización software tan buena como la que introducen otros fabricantes. No basta con un chip muy potente si el software no está suficientemente optimizado.

A continuación, en séptima posición, se encuentra el Black Shark 3S [🛒 AliExpress], otro smartphones para juegos que consigue 620.311 puntos gracias a su procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El smartphone más potente de hace un par de meses, Oppo Find X2 Pro [🛒Amazon], ahora ocupa la octava posición con una puntuación media de 609.791 puntos. Este smartphone posee un hardware potente gracias a su Snapdragon 865, memoria LPDDR5, almacenamiento UFS 3.0 y pantalla 3K a 120 Hz.

Detrás de este está su hermano menor, Oppo Find X2 [🛒Amazon], que llega también con un hardware muy capaz y consigue 603.740 puntos.

La última posición está ocupada por el Xiaomi Mi 10 Pro [🛒Amazon], que baja bastantes posiciones en el ranking con 602.584 puntos.

Como el mes pasado, lo más llamativo de esta lista es que el Top 10 está dominado por los chips de Qualcomm. No hay ningún smartphone con Kirin 990 5G de Huawei o Exynos 990 de Samsung.

Una vez más, podemos comprobar que los fabricantes chinos destacan por el rendimiento de sus nuevos smartphones, ya que no hay rastro de smartphones de Samsung, LG, Sony u otros fabricantes.

Octubre es el mes para el lanzamiento de buques móviles insignia. Los iPhone 12 serán presentados el 13 de octubre, la serie Huawei Mate 40 se anunciará el 22 de octubre, y el OnePlus 8T llegará el 14 de octubre . Algunos de estos smartphones, como el iPhone 12 y el Huawei Mate 40, estarán equipado con chips construidos en 5nm.

Más adelante, Samsung y Qualcomm también presentarán sus nuevos chips, que también se construirán en un proceso de 5 nm para mejorar aún más la potencia y eficiencia energética.