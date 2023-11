Tu cuenta de Google puede ser eliminada el 1 de diciembre por inactividad

Si eres usuario de los servicios de Google, es importante que estés al tanto de una nueva política que podría afectar tu cuenta.

Google ha anunciado que las cuentas inactivas podrían ser eliminadas si no se han utilizado en un período de dos años. Esta política tiene como objetivo garantizar la eficiencia y la seguridad de sus servicios.

¿Qué es una cuenta inactiva de Google? En términos simples, se refiere a una cuenta que no ha sido utilizada durante un período de dos años. Esto significa que si no has iniciado sesión en tu cuenta de Google, ni has realizado ninguna actividad relacionada con ella en ese lapso de tiempo, tu cuenta podría estar en riesgo de ser eliminada.

Es importante destacar que esta política se aplica a las cuentas personales de Google y no afecta a las cuentas de Google que hayan sido establecidas por tu trabajo, escuela u otra organización.

¿Cuándo se considera que tu cuenta de Google está inactiva?

Una cuenta de Google se considera activa cuando se realizan ciertas acciones mientras se está conectado a ella. Estas acciones pueden incluir:

Leer o enviar correos electrónicos a través de Gmail.

Utilizar Google Drive para almacenar y acceder a tus archivos.

Ver videos en YouTube.

Compartir fotos a través de Google Fotos.

Descargar aplicaciones desde la Play Store.

Realizar búsquedas en Google.

Utilizar la opción «Iniciar sesión con Google» para acceder a aplicaciones o servicios de terceros.

La actividad de una cuenta de Google se asocia con la cuenta en sí, no con un dispositivo específico. Esto significa que puedes llevar a cabo acciones desde cualquier dispositivo en el que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google, ya sea tu teléfono, tableta u ordenador.

Si utilizas más de una cuenta de Google en un mismo dispositivo, es importante asegurarte de que cada una de ellas se utilice al menos una vez en un período de dos años.

Cuando tu cuenta de Google no ha sido utilizada durante dos años, se considerará inactiva y Google se reserva el derecho de eliminarla, junto con todo su contenido y datos.

Sin embargo, antes de tomar esta medida, Google te dará la oportunidad de tomar acciones en tu cuenta. Esto lo hará a través de notificaciones por correo electrónico enviadas a tu cuenta de Google y a tu dirección de recuperación, si has configurado una.

Además, ten en cuenta que esta política no solo se aplica a tu cuenta en general, sino también a los datos almacenados en productos específicos de Google. Si no has utilizado un producto de Google en particular durante dos años, es posible que tus datos en ese producto sean eliminados.

¿Cuándo se eliminarán las cuentas inactivas?

La fecha más temprana en la que una cuenta de Google podría ser eliminada debido a esta política es el 1 de diciembre de 2023.

Es esencial estar al tanto de esta política y tomar medidas para evitar la pérdida de tus datos y contenido. Si bien Google se esfuerza por ofrecer un entorno seguro y eficiente, también es responsabilidad de los usuarios mantener sus cuentas activas y utilizar regularmente los servicios de Google. ¡No dejes que tu cuenta caiga en la inactividad y asegúrate de mantenerla activa!