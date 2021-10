Twitter está probando un botón de «voto negativo» a los tweets

Twitter anunció a principios de este año que estaba probando en iOS una función que permitiría a los usuarios votar negativamente una respuesta a un tuit.

Ahora, se ha descubierto que Twitter está trabajando para llevar el botón de voto negativo a la versión web.

Se trata de una flecha que apunta hacia abajo y que se sitúa entre los botones de «me gusta» y «compartir», al igual que en la aplicación de iOS. El botón se ilumina de color naranja cuando se pulsa.

Twitter aún no ha anunciado el despliegue del botón de voto negativo, aunque algunas personas ya disponen de él en la versión web de Twitter.

Durante el anuncio inicial en julio, Twitter dijo que los votos negativos no serán públicos y sólo serán visibles para quien vote negativamente y para Twitter, al menos durante la fase de pruebas. El botón sólo estará disponible para las respuestas a los tweets, no para el tweet original.

Además, la empresa no contará los votos negativos como «no me gusta». No afectarán al orden de las respuestas. El objetivo de las pruebas es «entender los tipos de respuestas que encuentras relevantes en una conversación, para que podamos trabajar en formas de mostrar más como ellas».

El botón de voto negativo no es la única nueva función que Twitter está probando actualmente. También está probando una bandeja de cuatro reacciones a tweets al estilo de Facebook. Además de la reacción ❤️ (corazón), los usuarios podrán reaccionar a los tuits con los emojis 🤔 (cara de pensar), 😢 (cara de llorar), 😂 (lágrimas de alegría) y 👏 (aplausos).

Twitter también ha abierto recientemente su sala de chat de audio Spaces a todo el mundo. La compañía está probando una función de transformación de voz que permitirá a los usuarios aplicar diferentes efectos a sus voces en Spaces en directo