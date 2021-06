Twitter permitirá eliminar menciones no deseadas

Twitter permite que los usuarios se mencionen unos a otros en los tuits como una forma de incluir a otros usuarios en sus conversaciones o para llamar su atención.

Sin embargo, esto puede ser molesto y, en algunos casos, podría utilizarse como forma de acoso. Actualmente, si no bloqueas a la persona que te ha mencionado, no hay forma de evitar que te lleguen los avisos de mención.

La buena noticia es que eso podría cambiar pronto. Según una publicación del responsable de privacidad de Twitter, Dominic Camozzi, la compañía está trabajando en una forma de que los usuarios puedan eliminar una mención.

Por la captura de pantalla de la interfaz de usuario, parece que será una función en la sección de notificaciones en la que, cuando te avisen de una mención, tendrás la posibilidad de deshacerte de tu mención.

También estará disponible desde el propio tweet principal, donde los usuarios podrán hacer clic en el menú de más información y luego seleccionar la opción de desmencionarse del tuit.

Según Twitter, cuando elimines tu mención, no se notificará a la persona que te mencionó en primer lugar, de forma similar a cuando eliminas tu etiqueta en una foto.

Camozzi también reveló que Twitter está trabajando para que, cuando alguien que no sigues te menciona, puedas hacer que esa persona no pueda mencionarte nunca más. De momento no se sabe cuándo se lanzará esta función al público, pero parece que será muy útil tenerla.