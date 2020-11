Si eres una de esas personas a las que les gustaría tener la marca azul de cuenta verificada de Twitter junto a su nombre, tenemos buenas noticias.

Twitter ha anunciado hoy que planea retomar su proceso de verificación de cuentas a principios del año que viene.

Por si no te habías enterado, la compañía dejó de verificar oficialmente cuentas hace hace tres años, aunque miles de cuentas han conseguido la marca durante este intervalo de tiempo.

Después de todo ese tiempo, Twitter ha decidido relanzar este proceso con una mejor definición de qué cuentas pueden ser verificadas y por qué, así como qué se necesita para que a una cuenta le quiten su marca azul de verificación.

Según el actual borrador de la política de verificaciones, los seis tipos de cuentas que cumplen con el criterio de verificación incluyen:

Gobiernos

Empresas, marcas y organizaciones sin fines de lucro

Noticias

Entretenimiento

Deportes

Activistas, organizadores y otros individuos influyentes

En cuanto al grupo de «individuos influyentes», según Twitter son «personas que utilizan Twitter de manera efectiva para concienciar, compartir información y movilizar a los miembros de la comunidad en torno a una causa, para provocar un cambio socioeconómico, político o cultural, o para fomentar de alguna otra manera la comunidad»

Twitter señala que da igual lo influyente que sea una de estas cuentas, si «principalmente» publican contenido que «acosa, avergüenza o insulta» a una persona o grupo en particular — por su raza, etnia, sexualidad, etc. — y que no es probable que no sea verificada.

Lo mismo ocurre con el «contenido que promueva la supremacía o los intereses de los miembros de cualquier grupo» de manera que pueda interpretarse como una amenaza para cualquiera de esos grupos involucrados.