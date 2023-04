Twitter ya no existe como empresa: Ha sido absorbida por X Corp.

X Corp., propiedad de Elon Musk, ha absorbido Twitter Inc. como primer paso para convertirse en una «aplicación para todo» similar a la popular app china WeChat.

Según la información obtenida por Slate, X Corp. se fusionó con Twitter Inc. el 4 de abril. Esta información fue revelada en documentos judiciales de un caso judicial en curso entre Twitter y Laura Loomer.

El caso judicial en cuestión no es particularmente revelante. Es un caso en el que Loomer está demandando a Twitter por violar las leyes federales de crimen organizado cuando su cuenta fue baneada en 2019.

La presentación dice: «Twitter, Inc. se ha fusionado con X Corp. y ya no existe». Esta fusión no ha sido anunciada y probablemente no tendrá ningún efecto inmediato en el servicio, pero es un primer paso.

Los informes también sugieren que podría tratarse de un movimiento para tener una empresa matriz más grande llamada X como interés de control sobre todas las propiedades de Musk como Tesla y Space X.