Un ejecutivo de Samsung reaviva la polémica al afirmar que no existen fotos reales

La discusión en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) a la hora de capturar imágenes con teléfonos inteligentes ha generado diversos debates.

En el pasado, han surgido controversias sobre las imágenes de la Luna capturadas por teléfonos Samsung y, ahora, un alto ejecutivo de Samsung ha avivado la polémica al afirmar que no existen fotos reales.

Según el vicepresidente ejecutivo de Samsung, Patrick Chomet, no hay tal cosa como una foto real en la era actual.

Hubo un video muy interesante de Marques Brownlee el año pasado sobre la imagen de la luna. Todos se preguntaban, ‘¿Es falsa o no?’ Hubo un debate sobre lo que constituye una foto real. Y en realidad, no hay tal cosa como una foto real.

Tan pronto como tienes sensores para capturar algo, lo reproduces [lo que estás viendo], y eso no significa nada. No hay fotos reales. Puedes intentar definir una foto real diciendo, ‘Tomé esa foto’, pero si usaste IA para optimizar el zoom, el enfoque automático y la escena, ¿es real? ¿O son todos filtros? No hay fotos reales, punto».