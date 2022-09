Un YouTuber rompe una mesa antes que el Apple Watch Ultra al golpearlo con un martillo

Un YouTuber ha puesto a prueba las afirmaciones de Apple sobre la resistencia del Apple Watch Ultra sometiéndolo a diversos maltratos.

TechRax, un canal popular para probar la durabilidad de los productos, probó primero el Apple Watch Ultra dejándolo caer desde unos 1,2 metros de altura. El Apple Watch Ultra salió prácticamente ileso, salvo por algunas abolladuras en la carcasa de titanio por la caída.

A continuación, el Apple Watch Ultra fue introducido en un frasco lleno de clavos y agitado y, una vez más, quedó sin marcas visibles.

TechRax también probó la durabilidad del Apple Watch Ultra golpeando su pantalla de cristal de zafiro repetidamente con un martillo.

En la prueba, el reloj soportó repetidos golpes hasta que finalmente se resquebrajó, sólo después de que la mesa sufriera daños primero. «Mmm… es realmente resistente. Definitivamente eso no pasa con un iPhone, que rompes la madera a través de él,» afirma el YouTuber en el vídeo.

Aunque la pantalla del Apple Watch Ultra no sufrió daños inicialmente, el reloj no se encendió tras los repetidos golpes. El hecho de que no se encienda podría indicar que, aunque el cristal no se haya roto al principio, algunos componentes internos pueden haber sufrido daños.

Por supuesto, la prueba no pretende reflejar el uso típico del Apple Watch Ultra, pero puede proporcionar a algunos clientes la seguridad de la resistencia de la pantalla de cristal de zafiro.

Apple afirma que el Apple Watch Ultra es su Apple Watch más resistente, duradero y extremo hasta la fecha y compite directamente con los modelos de Garmin.