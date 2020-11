👉 No te lo pierdas: Huawei facilita el 💻 teletrabajo con sus nuevos dispositivos [ Entérate ]

Investigadores del MIT han utilizado machine learning para crear un software capaz de detectar si una persona se ha contagiado de COVID-19 analizando su tos.

Hasta ahora, los smartphones han resultado útiles a la hora de identificar contactos con personas que han resultado estar contagiadas por el coronavirus, gracias a apps como Radar COVID.

Si el nuevo desarrollo de los investigadores del MIT resulta ser acertado, el smartphone podría terminar siendo mucho más útil a la hora de detectar a personas contagiadas.

Un artículo publicado en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology afirma que los investigadores crearon un modelo de IA que puede diferenciar entre las personas asintomáticas y las sanas, con solo escuchar y analizar los registros de tos forzada.

Aparentemente, el modelo es preciso el 98,5% de las veces cuando se ha probado con grabaciones de personas confirmadas de estar contagiadas con COVID-19, así como el 100% de las grabaciones de tos asintomática.

El equipo recopiló más de 70.000 grabaciones a través de un sitio web en el que el público podía grabar una serie de toses a través de su smartphone u otros dispositivos, al mismo tiempo que rellenaba una encuesta sobre sus síntomas, si había sido diagnosticado de coronavirus, y otros detalles.

Las grabaciones dieron como resultado alrededor de 200.000 muestras de tos forzada, incluyendo 2.500 de personas confirmadas como contagiadas por COVID-19 o asintomáticas.

Combinando las 2.500 muestras confirmadas con otras 2.500 seleccionadas al azar del conjunto de datos, el modelo de IA fue entrenado y luego probado.

El equipo está trabajando ahora en la creación de una aplicación que pretende distribuir gratuitamente, así como en la colaboración con varios hospitales para ampliar la cantidad de grabaciones de tos, para su posterior procesamiento.

El equipo sugiere que ese análisis de la tos podría aplicarse en altavoces inteligentes y asistentes digitales para realizar evaluaciones diarias.

Esto naturalmente dependería de que los dispositivos tuvieran micrófonos de suficiente calidad, así como de que gestionen adecuadamente las cuestiones de privacidad necesarias, sin mencionar la ayuda de compañías como Apple, Google y Amazon para el sistema.