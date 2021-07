Una oferta de empleo imbatible: $1.000 por ver Netflix y Amazon Prime Video

Esta oferta de trabajo no se ve todos los días. La plataforma EduBirdie ha lanzado una convocatoria de empleo para gente que cumpla con un requisito muy simple: Ver Netflix y Amazon Prime para ganar 1.000 dólares.

Así es como funciona: Veinte personas serán elegidas para este trabajo, y se les proporcionará una suscripción de 1 mes tanto a Netflix como a Amazon Prime.

Los participantes podrán elegir cinco series cualesquiera de Netflix o Amazon Prime para verlas. También tendrán que elegir otras cinco para ver de una lista confeccionada por EduBirdie, y que incluye Stranger Things, Atypical, Sex/Life,Ozark, Virgin River, Manifest, The Witcher, The Umbrella Academy, The Crown, Fleabag, Undone, The Underground Railroad y The Boys.

Los participantes deben ver al menos tres episodios. Y al final, completar un cuestionario para compartir lo «inspirados y motivados que se sienten».

«En EduBirdie», explica el sitio, «creemos que el aprendizaje es la base de cualquier futuro. E incluso en verano, cuando la mayoría de los estudiantes descansan tranquilamente y se preparan para el próximo año académico, es vital dedicarse al autodesarrollo y seguir aprendiendo.»

El sitio explica que el estudio es «ineficaz sin descanso». El descanso puede incluir una sesión de Netflix. «Por lo tanto, decidimos combinar el trabajo con el placer y explorar cuáles de las series modernas de Netflix y Amazon Prime motivan más a la gente a estudiar».

Además del cuestionario, tras ver las series de Netflix o Amazon, también habrá un test online diseñado para demostrar hasta qué punto la gente «puede recordar y percibir nueva información después de cada serie.»

Esta convocatoria está abierta a los residentes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Irlanda y Singapur de, al menos 21 años.