20.000 personas firman la petición para que Samsung deje de usar chips Exynos

Una nueva petición aparecida en Change.org solicita a Samsung que deje de utilizar chips Exynos en algunas variantes regionales de sus buques insignia y, en su lugar, opte por chips de Qualcomm. La petición también hace referencia al uso de sensores de Samsung para la cámara en lugar de sensores de Sony.

Según la petición, «se ha demostrado que los teléfonos con chips Exynos funcionan más lentamente, tienen menos duración de la batería, utilizan sensores y procesamiento de cámara inferiores, se calientan y desaceleran más rápido, entre otros problemas.»

Es cierto que, tradicionalmente, los chips Exynos de Samsung no han rendido igual que sus equivalentes de Qualcomm y los resultados de los benchmarks lo demuestran. No obstante, para la mayoría de los usuarios, estas diferencias pasan desapercibidas (pero no para lo que han firmado la petición).

Por ejemplo, el procesador Snapdragon 865 cuenta con núcleos Cortex A77 que ofrecen un rendimiento hasta un 20% superior a los núcleos Cortex A76 que incorpora el procesador Exynos 990. De igual forma, el Snapdragon 865 cuenta con una GPU Adreno 650 que rinde más que la GPU Mali G77 del Exynos 990.

Serie Galaxy S20 con

Qualcomm Snapdragon 865 Serie Galaxy S20 con

Samsung Exynos 990 CPU 1 x Cortex-A77 a 2.8GHz

3 x Cortex-A77 a 2.4GHz

4 x Cortex-A75 a 1.8GHz 2 x Mongoose M5 a 2.7GHz

2 x Cortex-A76 a 2.5GHz

4 x Cortex-A55 a 2.0GHz Proceso 7 nm 7 nm GPU Adreno 650 Mali-G77 MP11

Especificaciones de la familia Galaxy S20 con Snapdragon 865 vs. Exynos 990

Esta petición no es algo que nos pille por sorpresa. Cada vez que Samsung lanza un buque insignia surgen los mismos comentarios y, aunque por un tiempo pensamos que Samsung iba a reducir el uso de chips Exynos, finalmente no ha sido así.

Desde un punto de vista empresarial, es normal que Samsung quiera mantener una dualidad de chips. A fin de cuentas, es el mayor fabricante de smartphones, por lo que depender únicamente de Qualcomm sería un movimiento peligroso desde un punto de vista estratégico.

Con una alternativa de chip «hecho en casa», la compañía se asegura de que Qualcomm le ofrece un precio más ventajoso que si no hubiera alternativa. Además, contar con un chip propio le puede salvar de algún fiasco como ocurrió con el Snapdragon 810, que se calentaba en exceso y fue evitado por Samsung en el Galaxy S6 en favor de su propio chip Exynos 7420.

Por tanto, no parece muy probable que Samsung vaya a cambiar su estrategia. En todo caso, en el momento de escribir este artículo, la petición en Change.org supera las 20.000 firmas, por lo que a buen seguro atraerá la atención de la compañía coreana.