WhatsApp estrena nueva herramienta para liberar espacio de tus chats

👉 No te lo pierdas: Así cuidan de tu ❤️ salud los últimos dispositivos de Huawei [ Entérate ]

Por mucho almacenamiento que tengamos en nuestro smartphone, siempre acaba llenándose con multitud de fotografías y vídeos — tanto los que grabamos nosotros como los que recibimos por apps de mensajería.

WhatsApp se ha convertido en un gran acaparador de almacenamiento pero, por suerte, la popular app cuenta ahora con una nueva herramienta de gestión de almacenamiento que ayuda a liberar espacio.

La nueva herramienta de gestión de almacenamiento sugiere imágenes, GIFs y vídeos de 5 MB o más, así como archivos que se han reenviado varias veces. La herramienta hace posible la eliminación de múltiples archivos a la vez y la posibilidad de clasificarlos por antigüedad o tamaño.

La herramienta también muestra cuánto espacio de almacenamiento ocupan cada uno de los chats y grupos y cuánto espacio queda todavía en el teléfono.

Puedes encontrar la herramienta en la app yendo a Configuración > Datos y almacenamiento > Uso de almacenamiento.

No es necesario actualizar la app de WhatsApp en el teléfono ya que parece que la nueva herramienta de gestión de almacenamiento se activa en lado del servidor. Por tanto, si todavía no has recibido esta actualización, tendrás que esperar a que lo activen para tu cuenta.