WhatsApp permite transcribir mensajes de audio en su última beta para iPhone

WhatsApp ha lanzado una nueva actualización beta para los usuarios de iOS con la versión 23.3.0.73. Según WaBetainfo, la versión trae una función para transcribir mensajes de audio.

En 2021, ya escuchamos que WhatsApp planeaba introducir la función de transcripción de mensajes de voz a texto. Más tarde hubo un informe de que el desarrollo se detuvo debido a complicaciones técnicas.

Finalmente, un par de años después, parece que WhatsApp ya ha conseguido tener lista la función para los usuarios de iPhone.

Los usuarios de WhatsApp beta que utilicen iPhone pueden utilizar la función para transcribir mensajes de voz a texto. La función ayudará a identificar lo que dice en el mensaje de voz y convertir el audio en texto. Esta función será apreciada por muchos usuarios, ya que a menudo hay situaciones en las que uno no puede (o no quiere) escuchar mensajes de voz.

La captura de pantalla proporcionada por WaBetaInfo revela que la transcripción no estará disponible si los mensajes de voz están en un idioma diferente al elegido para las transcripciones. La aplicación mostrará una notificación de alerta indicando que no ha podido identificar las palabras y sugerirá una opción para cambiar el idioma de transcripción.

WhatsApp aún no ha comentado la disponibilidad de la función ni el número de idiomas admitidos para la transcripción. La aplicación no compartirá los datos de voz con su servidor, y la función de transcripción no afectará a la privacidad de los usuarios. En resumen, utilizando los paquetes de idiomas ya descargados, WhatsApp procesará el audio a texto localmente.

Anteriormente, WhatsApp ya introdujo controles de velocidad de reproducción para los mensajes de voz. Esta función permitía a los usuarios escuchar los mensajes de voz a 1,5x o 2x.