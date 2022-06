Windows 11 llega por error a equipos no soportados

La primera gran actualizaci贸n de Windows 11 est谩 casi lista para su lanzamiento, pero esta semana se ha lanzado por error a todos los miembros del Programa Windows Insider dentro de la Release Preview, llegando incluso a dispositivos no compatibles.

Microsoft lanz贸 Windows 11 22H2 en el canal Release Preview el 7 de junio, que incluye caracter铆sticas como arrastrar y soltar, un mejor men煤 de inicio, un nuevo administrador de tareas y Mica para aplicaciones Win32.

Algunos usuarios se dieron cuenta r谩pidamente de que tambi茅n recibieron las actualizaciones en sistemas que no son oficialmente compatibles con el sistema operativo debido a sus requisitos TPM 2.0 o al uso de procesadores m谩s antiguos.

Otros usuarios, a pesar de estar en el Programa Insider, no recibieron la actualizaci贸n en sus sistemas no compatibles, por lo que no parece ser algo que haya llegado a todos los sistemas.

En cualquier caso, la actualizaci贸n ha sido eliminada y Microsoft ha hecho una declaraci贸n, afirmando que no hay planes para cambiar los requisitos de hardware actuales para Windows 11.

Es un error y el equipo adecuado lo est谩 investigando. Los requisitos no han cambiado.

En cuanto al lanzamiento oficial de 22H2, se estima una fecha de lanzamiento al p煤blico general de octubre.