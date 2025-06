Windows 11 desactiva el reconocimiento facial sin luz: todo por seguridad

Si recientemente has intentado iniciar sesión en tu PC con Windows 11 (o Windows 10) mediante reconocimiento facial y no ha funcionado en un entorno con poca luz, no estás solo. Lo que muchos pensaban que era un fallo del sistema en realidad es un cambio intencionado por parte de Microsoft.

Este ajuste se introdujo con la actualización de abril de Windows 11, aunque pasó desapercibido para la mayoría de usuarios. Ahora, el reconocimiento facial de Windows Hello necesita una cámara a color que vea claramente tu rostro, lo que impide su funcionamiento en la oscuridad o con iluminación deficiente.

La nueva condición: cámara a color obligatoria

En las notas de la actualización de abril, Microsoft especificó lo siguiente: “Para mejorar la seguridad, el reconocimiento facial de Windows Hello requiere cámaras a color que puedan ver un rostro visible al iniciar sesión.”

Hasta ese momento, Windows Hello podía iniciar sesión usando únicamente la cámara infrarroja, lo que permitía acceder al equipo incluso en total oscuridad. Pero con este nuevo requisito, si tu rostro no es visible por la cámara RGB, el inicio de sesión fallará automáticamente.

¿Por qué ha tomado Microsoft esta decisión?

La motivación detrás de este cambio es puramente de seguridad. Microsoft descubrió una vulnerabilidad que podía permitir a un atacante con acceso físico al equipo engañar al sistema de reconocimiento facial. Este exploit se basaba en manipulaciones avanzadas del sensor infrarrojo, conocidas como adversarial input perturbations, lo que abría una puerta peligrosa a posibles accesos no autorizados.

Para cerrar esa brecha, la compañía optó por exigir que la autenticación facial combine el sensor infrarrojo con la cámara a color. De esta forma, se evita que el sistema sea engañado únicamente a través del canal IR.

Consecuencias prácticas para el usuario

El principal efecto de este cambio es que ya no puedes desbloquear tu PC con la cara si estás en una habitación oscura o con iluminación insuficiente. Antes, el sistema funcionaba gracias al infrarrojo, que no necesita luz para detectar formas. Ahora, si la cámara a color no distingue tu rostro, el sistema no iniciará sesión.

Esto afecta sobre todo a quienes usan el ordenador en ambientes tenues, como en habitaciones con poca luz o durante la noche.

¿Existe alguna solución alternativa?

Sí, aunque no es recomendable ni práctica. Según reporta Windows Central, si desactivas la cámara a color de tu equipo desde el Administrador de dispositivos, Windows Hello volverá a utilizar exclusivamente el sensor infrarrojo.

Esto permitiría recuperar la funcionalidad en condiciones de baja luz, pero a costa de seguridad, y con una gran desventaja: tu cámara dejará de funcionar por completo para cualquier otra aplicación, incluyendo videollamadas, escaneos o reuniones online.

Una medida de seguridad necesaria, aunque incómoda

Si bien es frustrante perder una funcionalidad tan útil como el reconocimiento facial en la oscuridad, Microsoft ha tomado esta decisión para evitar posibles vulnerabilidades graves. Aunque afecta la comodidad de uso en ciertas condiciones, la prioridad sigue siendo proteger al usuario frente a accesos no autorizados, especialmente en caso de robo del equipo.