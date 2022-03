Windows Update instalará actualizaciones cuando tu PC esté alimentado por energía más limpia

Una futura actualización de Windows 11 hará que tu ordenador sea más respetuoso con el medio ambiente. ya que Microsoft está experimentando con una nueva función reducirá las emisiones de carbono.

Hasta ahora, Windows Update intentaba instalar las actualizaciones en momentos en los que no era probable que se utilizara el ordenador.

Sin embargo, pronto Windows tendrá en cuenta el tipo de energía utilizada actualmente por tu red eléctrica utilizando los «datos regionales de intensidad de carbono» de electricityMap y Watttime.

Así, intentará instalar actualizaciones «cuando haya mayores cantidades de fuentes de energía limpia (como la eólica, la solar y la hidráulica)».

Obviamente, esta funcionalidad no podrá utilizarse si esas fuentes de datos sobre la energía no están disponibles en tu zona, y además sólo se aplica a los ordenadores que están enchufados, no a los que funcionan con batería.

Los usuarios pueden seguir optando por instalar las actualizaciones manualmente cuando lo deseen, según explica Microsoft.