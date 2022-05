Xiaomi quiere poner fin a que se pueda extraer el APK de una app

Una de las principales caracter铆sticas de Android es que es un sistema muy abierto, lo que permite hacer casi cualquier cosa, como extraer los archivos APK de las aplicaciones.

Pues bien, a Xiaomi no le gusta esto, as铆 que la compa帽铆a quiere que la gente deje de extraer esos archivos APK.

Si no sabes lo que son los archivos APK, entonces probablemente nunca has instalado una app que no sea de una tienda de aplicaciones como Play Store. APK son las siglas de Android Package Kit y contiene todos los archivos que tu tel茅fono necesita extraer e instalar para que puedas empezar a jugar tu juego o usar tu aplicaci贸n.

Cuando descargas una aplicaci贸n de Google Play Store, ese archivo se descarga e instala por ti, por lo que no tienes acceso al archivo APK.

Sin embargo, si eres un usuario avanzado, puedes extraer el archivo APK de la app. De esta manera, puedes copiar ese archivo e instalarlo en otro dispositivo sin necesidad de pasar por la Play Store.

A Xiaomi no le gusta que la gente extraiga los archivos APK

Hay un gran mercado de archivos APK en Internet. Xiaomi, uno de los principales fabricantes de smartphones chinos, quiere poner fin a esto.

Seg煤n 9To5Google, la empresa ha a帽adido una propuesta en el OSP (Open-Source Project) de Android para impedir que los usuarios puedan extraer los APK. La entrada dice.

No permitir que el shell obtenga datos apk El apk puede incluir algunos recursos privados, por lo que no debemos permitir que otros lo saquen.

Esto significar铆a que la gente no podr铆a extraer los archivos APK de las aplicaciones.

Sin embargo, esta propuesta no saldr谩 adelante. Un empleado de Google ha rechazado esta entrada y ha explicardo por qu茅. El m茅todo de Xiaomi impedir铆a que la gente extrajera el archivo APK utilizando una compilaci贸n normal de Android. Sin embargo, si el usuario fuera capaz de conseguir una build de depuraci贸n de Android, a煤n podr铆a sacar el archivo APK.