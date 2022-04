Ya puedes probar el Nothing Launcher (Beta) antes del lanzamiento del phone (1) este verano

El mes pasado, durante el Nothing (event): The Truth, Carl Pei, CEO y co-fundador de la compañía, confirmó el lanzamiento del Nothing phone, el primer smartphone de la marca, y compartió las primeras pinceladas de lo que sería el sistema operativo Nothing OS.

Hoy Nothing ha anunciado que el Nothing Launcher (Beta) estará disponible para descargar en Google Play Store desde hoy 28 de Abril 2022.

Nothing Launcher (Beta) solo es compatible actualmente con Samsung S21 y S22, Google Pixel 5 y 6. y próximamente en dispositivos OnePlus.

Los usuarios de Android podrán echar un vistazo previo de los gráficos y animaciones de Nothing OS alineados con el diseño icónico de la marca, así como los siguientes elementos:

Max Iconos y Max Carpetas : Manteniendo presionado se ampliarán las carpetas con aplicaciones o las apps individuales, con el fin de que las que más se usan sean más visibles. También se podrá iniciar cualquier aplicación directamente desde las carpetas, y las apps que más se usen aparecerán las primeras en la carpeta.

: Manteniendo presionado se ampliarán las carpetas con aplicaciones o las apps individuales, con el fin de que las que más se usan sean más visibles. También se podrá iniciar cualquier aplicación directamente desde las carpetas, y las apps que más se usen aparecerán las primeras en la carpeta. Widgets del reloj y del tiempo meteorológico a medida : Estos widgets utilizan la misma matriz de puntos que el logotipo de Nothing.

: Estos widgets utilizan la misma matriz de puntos que el logotipo de Nothing. Fondo de pantalla y estilo de Nothing: el usuario puede personalizar la pantalla de inicio con los fondos de Nothing y sus paletas de colores.

Así es como lo puedes probar (ver vídeo tutorial)

Paso 1: descargar el Nothing Launcher (Beta) a través de Google Play Store

descargar el Nothing Launcher (Beta) a través de Google Play Store Paso 2 : Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas > Aplicación de inicio predeterminada (Settings > Apps > Default Apps > Default Home App)

: Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas > Aplicación de inicio predeterminada (Settings > Apps > Default Apps > Default Home App) Step 3: Seleccionar Nothing Launcher

Después de la instalación, también se pueden descargar fondos de pantalla adicionales diseñados por Nothing y tres tonos de llamada sintonizados por Teenage Engineering a través de este enlace.

Las opiniones/comentarios sobre Nothing Launcher (Beta) pueden ser enviadas en el servidor de Discord o a través de [email protected]