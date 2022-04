Ya sabemos cuándo llegará el nuevo PlayStation Plus a cada región

✈️🌍 Cómo no pagar roaming con las eSIM internacionales [ Saber más ]

Sony ha revelado su plan de despliegue del nuevo PlayStation Plus, y parece que tendremos que esperar un poco más que otros para probarlo.

Tal y como se detalla en una actualización de su entrada del blog, los mercados asiáticos serán los primeros en salir al mercado, con Sony apuntando al 23 de mayo para su lanzamiento. Curiosamente, esto no incluye a Japón, que se retrasa una semana hasta el 1 de junio.

El continente americano llegará casi dos semanas más tarde, el 13 de junio, y finalmente el servicio llegará a Europa el 22 de junio.

La intención de esta medida es convertir a PlayStation Plus en un rival de Xbox Game Pass de Microsoft, fusionando las opciones existentes de PS Plus y PS Now y ofreciendo el nuevo servicio en tres niveles distintos.

Los tres nuevos planes de PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential

Incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: Dos juegos descargables al mes Descuentos exclusivos Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas Acceso al multijugador online La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel.

Precio en Europa: 8,99 € al mes / 24,99 € al trimestre / 59,99 € al año (no cambia con respecto al actual servicio PlayStation Plus)

PlayStation Plus Extra

Incluye todas las ventajas del nivel Essential

Añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables.

Precio en Europa: 13,99 € al mes / 39,99 € al trimestre / 99,99 € al año

PlayStation Plus Premium

Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra

Añade hasta 340 juegos más, incluidos: Títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube Un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos.

Precio en Europa: 16,99 € al mes / 49,99 € al trimestre / 119,99 € al año

¿Qué juegos estarán disponibles?

Aunque todavía no sabemos qué juegos estarán en PlayStation Plus Extra y Premium, Sony ha prometido que juegos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Mortal Kombat 11 y Returnal formarán parte de la lista.

Aunque se trata de un comienzo alentador, el nuevo PlayStation Plus sigue careciendo de una gran característica de Xbox Game Pass: ofrece grandes estrenos en el servicio el primer día.

Esto significa que, aunque los suscriptores de Game Pass tienen garantizado Starfield en su Xbox Series X el día de su lanzamiento, no ocurrirá lo mismo con los próximos juegos de PS5, como God of War Ragnarok, ni siquiera para los que paguen el precio de PS Plus Premium.

Puede que esto cambie en el futuro, pero por ahora, por muy fuerte que sea la oferta de Sony en PS Plus, no puede igualar la generosidad de Microsoft.