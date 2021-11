YouTube oculta el recuento de «no me gusta» de los vídeos

YouTube ha anunciado hoy su decisión de ocultar el recuento de «no me gusta» de los vídeos en toda su plataforma.

YouTube cree que el cambio protegerá mejor a sus creadores del acoso y reducirá la amenaza de lo que denomina «ataques de no me gusta», es decir, cuando un grupo se une para aumentar el número de «no me gusta» que recibe un vídeo.

Aunque el recuento de los «no me gusta» no será visible para el público, no va a eliminar el botón de «no me gusta» en sí.

Los usuarios podrán seguir pulsando el botón del pulgar hacia abajo en los vídeos para señalar su desagrado a los creadores de forma privada. Los creadores podrán hacer seguimiento de los «no me gusta» en YouTube Studio junto con otros análisis sobre el rendimiento de sus vídeos.

El cambio se produce después de un experimento que YouTube llevó a cabo a principios de este año cuyo objetivo era determinar si este tipo de cambios reduciría los ataques y el acoso a los creadores.

En aquel momento, YouTube explicó que el recuento de «no me gusta» puede afectar al bienestar de los creadores y puede motivar campañas dirigidas contra vídeos. Si bien esto es cierto, los «no me gusta» también pueden servir como señal para otros cuando los vídeos son clickbait, spam o engañosos, lo que puede ser útil.

YouTube afirma que ha escuchado a los creadores más pequeños y a otros que acababan de empezar en la plataforma que se sentían injustamente atacados por los «no me gusta». El experimento confirmó que los creadores con canales más pequeños fueron objeto de ataques de odio en mayor medida que los creadores más grandes.